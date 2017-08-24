Кинопремьеры 24 августа: гонки, тюльпаны и белки

На этой неделе в прокате не будет громких премьер, но она все равно очень интересная и разнообразная. Зрителей ждет комедийный боевик от режиссера «трилогии Корнетто» и «Скотта Пилигрима против всех», историческая мелодрама в стиле «Девушки с жемчужной сережкой» и маленькая французская комедия. Детей можно сводить на продолжение анимационного хита, а самых стойких в кинотеатрах поджидает впечатляющий хоррорный триллер. «Малыш на драйве» реж. Эдгар Райт

Фото: imdb.com

Молодой парень по кличке Малыш – виртуозный водитель, который мастерски уходит от полицейских преследований. Этот талант замечает влиятельный преступник Док, нуждающийся в водителе для дневных ограблений. Малыш соглашается поработать на Дока, но вот только их соглашение подходит к концу, а отпускать юного водителя никто не собирается. Парню приходится придумывать план, который поможет ему вырваться из криминального мира и снова зажить нормальной жизнью. Мы долго думали, какой фильм назвать главной премьерой недели, и остановились на новой ленте независимого режиссера Эдгара Райта, чьи картины обожают не только интеллектуалы, но и фанаты мейнстримного кино. «Малыш» продолжает традицию культового «Скота Пилигрима против всех» − ждите от картины много качественного юмора, иронии, крутых диалогов и сюжета «хипстер против крутых парней». Этот фильм крайне рекомендуется всем тем, кто устал от шаблонных подростковых картин про героических лузеров – «Малыш» обыгрывает штампы подобных лет совершенно по-новому. Ну и поклонникам задействованных актеров: главную роль играет звезда «Виноваты звезды» Ансель Элгорт, а в образах плохих парней оттягиваются Кевин Спейси, Джейми Фокс и Джон Хэмм. «Тюльпанная лихорадка» реж. Джастин Чадвик

Фото: imdb.com

Голландия XVII века. Сирота София вынуждена выйти замуж за богатого купца Корнелиса. Пожилой мужчина окружает юную супругу заботой и нежностью, но София не любит его. Однажды Корнелис решает заказать семейный портрет и приглашает к себе в дом молодого художника Яна. Работа над портретом заканчивается не только прекрасной картиной, но и бурным романом между Софией и Яном… Кино для тех, кому было мало Дэйна ДэХаана и Кары Делевинь в недавнем «Валериане и городе тысячи планет». Правда, если у ДэХаана здесь одна из главных ролей, то модель появляется всего в нескольких эпизодах. Центральные же роли играют Кристоф Вальц и Алисия Викандер, и если вы уже решили, что точно пойдете на этих актеров в кино, то стоит знать, что «Тюльпанная лихорадка» была снята еще в 2014 году. Хочется верить, что такое долгое пребывание «на полке» связано с тем, что фильм совершенствовали, а не с тем, что он плох. Ведь хорошие исторические мелодрамы выходят на большой экран не так часто. «Оно приходит ночью» реж. Трей Эдвард Шульц

Фото: imdb.com

В мире недалекого будущего свирепствует чума, которая быстро распространяется и убивает людей за считанные дни. Остатки человечества боятся друг друга и стараются не пересекаться. Главный герой Пол живет со своей семьей среди леса. У них есть все необходимое для выживания, они придерживаются жестоких правил и не доверяют посторонним. Но однажды Пол решается приютить у себя семью Уилла, который предлагает в качестве оплаты нескольких домашних животных. Однако появление в доме новых людей не увеличивает шансы на выживание, а лишь усиливает всеобщую паранойю. С каждым годом постапокалипсических фильмов становится все больше и больше, но среди них все еще можно найти необычные и талантливые. «Оно приходит ночью» один из таких. При минимальных затратах режиссер сумел создать такую параноидальную атмосферу, что нервы могут не выдержать даже у самых стойких зрителей. Картина мастерски препарирует человеческий страх перед себе подобными и доказывает старую истину про то, что «человек человеку волк». «Реальная белка 2» реж. Кэллан Брункер

Фото: imdb.com

Белку Злюка и его друзей ждут новые испытания. Мэр города задумал вырубить их парк и построить на его месте аттракционы. Злюк с товарищами не намерен отдавать свой дом без боя – у грызунов есть план, осуществить который им помогут белые мыши под предводительством мудрого Фэнга. Три года назад вышла первая часть мультфильма о Злюке, которая не запомнилась ни чем, кроме того, что в русском дубляже героев озвучил целый ряд знаменитостей (Николай Басков, Ольга Шелест, Ксения Собчак, Анна Чиповская, Дмитрий Назаров). Вторая часть, практически наверняка, получится еще хуже, т.ч. никому старше восьми лет мультфильм не рекомендуется. А вот малыши будут счастливы – красочная анимация и говорящие зверюшки всегда были беспроигрышным вариантом для юной аудитории. «Мистер Штайн идет в онлайн» реж. Стефан Робели

Фото: imdb.com