Загитова, Фернандес, Тарасова: как выглядели знаменитые фигуристы 10 лет назад

Новости мира. В сети большую популярность обрёл челлендж, в котором сравниваются фотографии 2009 и 2019 годов. Мы тоже решили принять в нём участие, правда, не лично. В честь проходящего в Минске ЧЕ по фигурному катанию мы выбрали одиннадцать фигуристов и сравнили их фотографии с разницей в 10 лет. Правда, снимки не всегда за 2009 год. Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Поскольку это фигуристы-парники, мы не станем их разделять. Спортсмены являются серебряными призёрами ОИ-2018 в командных выступлениях, победителями чемпионата Европы 2017 и 2018 годов.

Фото: instagram.com/_tarasova_evg

Тарасова начала заниматься фигурным катанием в четыре года, Морозов – в шесть лет. В пару ребята объединились в 2012 году, когда им было 18 и 20 лет соответственно. Вскоре молодые люди попали в состав сборной России, потом последовали успехи и неудачи, но это уже совсем другая история. Серебро или золото? Фигуристы Тарасова и Морозов с личным рекордом откатали короткую программу на ОИ-2018

Фото: instagram.com/morozov_v92

Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Ещё одни фигуристы-парники. В пару ребята объединились в 2008 году, когда Пападакис было 13 лет, а Сизерону – 14. Долгое время молодые люди тренировались под началом матери Габриэллы. В своём дебютном ЧЕ, который проходил в 2014 году, французы слишком волновались и не смогли выступить хорошо.

Фото: artisteetacrobate.files.wordpress.com

Далее они сменили тренеров и хореографов, перебрались в Канаду, где заметно улучшили свои навыки. Кстати, Пападакис ещё запомнилась своим прокатом на ОИ-2018. В тот раз у девушки расстегнулось платье, но она не стала прерывать выступление. «Это кошмар». У французской фигуристки во время выступления на ОИ-2018 расстегнулось платье

Фото: instagram.com/gabriellapapadakis

Хавьер Фернандес. 27-летний испанский фигурист. Хавьер – первый испанец, который применяет в своих программах четверные прыжки и тройной аксель. У него много достижений относительно «первый испанский фигурист, который…». Также известно, что Фернандес довольно поздно по современным меркам пришёл в данный вид спорта – в 7 лет. Хавьер Фернандес в Минске: «Я собираюсь устроить настоящее шоу»

Фото: instagram.com/javierfernandezskater

Софья Самодурова. У 16-летней россиянки пока нет выдающихся достижений, поскольку она часто находилась в тени более ярких соотечественниц. С другой стороны, она прошла на ЧЕ в Минске, что тоже является серьёзным показателем. Софья Самодурова на ЧЕ по фигурному катанию: «О местах никогда не думаю, поэтому надо катать чисто»

Фото: instagram.com/sofia_samodurova

Елизавета Туктамышева. 22-летнюю спортсменку в детстве считали вундеркиндом фигурного катания. У Туктамышевой множество золотых наград, в числе которых медаль за ЧМ-2015 в Шанхае и золото за ЧЕ-2015 в Стокгольме. В 2016-2018 годах у Туктамышевой была череда неудач, но 2019 год для Елизаветы начался хорошо, хотя она и не смогла отобраться на ЧЕ в Минске из-за болезни. «Вундеркинд» фигурного катания. Что известно о фигуристке Елизавете Туктамышевой

Фото: instagram.com/skatingdancing

Юлия Липницкая. 20-летняя фигуристка, уже завершившая спортивную карьеру. В настоящее время Юлия работает тренером, выступает в ледовых шоу, проводит мастер-классы. На каток Липницкую привела мама в 4 года. Девочка получила генетический бонус в виде необычайной гибкости. Пожалуй, самое известное достижение Юлии – золото в командных соревнованиях на ОИ-2014. Неизвестность – это страшная вещь: Юлия Липницкая прокомментировала уход из фигурного катания

Фото: instagram.com/skatingdancing

Станислава Константинова. Россиянка пришла в фигурное катание в шесть лет. Является вице-чемпионкой первенства России 2017 года, а также мастером спорта международного класса. Как и Самодурова ранее находилась в тени более известных коллег, но на чемпионате России в Саранске стала лучшей среди взрослых участниц, что позволило ей попасть на ЧЕ в Минске. Кто выиграет чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске? Мнение Елизаветы Туктамышевой

Фото: instagram.com/stasya_konstantinovaa

Евгения Медведева. Пожалуй, тут можно даже ничего не рассказывать. Двукратная серебряная призёр ОИ-2018, двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017). Тренировалась в группе Этери Тутберидзе, а недавно сменила тренера и уехала в Канаду. Загитова и Медведева снялись в рекламе японской игры по мотивам аниме

Фото: instagram.com/skatingdancing

Алина Загитова. Фаворитка ЧЕ в Минске. Олимпийская чемпионка 2018 года в личных и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка Европы 2018 года. Катание любит, но иногда хочет сбежать, техничная, но иногда случаются падения, весёлая, но во время выступлений напряжённая. «Русская дюймовочка» Алина Загитова в Минске оправдает надежды России?

Фото: instagram.com/skatingdancing