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Загитова, Фернандес, Тарасова: как выглядели знаменитые фигуристы 10 лет назад

24 января 2019 08:34
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Новости мира. В сети большую популярность обрёл челлендж, в котором сравниваются фотографии 2009 и 2019 годов. Мы тоже решили принять в нём участие, правда, не лично. В честь проходящего в Минске ЧЕ по фигурному катанию мы выбрали одиннадцать фигуристов и сравнили их фотографии с разницей в 10 лет. Правда, снимки не всегда за 2009 год.  

Евгения Тарасова и Владимир Морозов.  

Поскольку это фигуристы-парники, мы не станем их разделять. Спортсмены являются серебряными призёрами ОИ-2018 в командных выступлениях, победителями чемпионата Европы 2017 и 2018 годов.  

Загитова, Фернандес, Тарасова: как выглядели знаменитые фигуристы 10 лет назад-1

Фото: instagram.com/_tarasova_evg  

Тарасова начала заниматься фигурным катанием в четыре года, Морозов – в шесть лет. В пару ребята объединились в 2012 году, когда им было 18 и 20 лет соответственно. Вскоре молодые люди попали в состав сборной России, потом последовали успехи и неудачи, но это уже совсем другая история.  

Серебро или золото? Фигуристы Тарасова и Морозов с личным рекордом откатали короткую программу на ОИ-2018  

Загитова, Фернандес, Тарасова: как выглядели знаменитые фигуристы 10 лет назад-4

Фото: instagram.com/morozov_v92  

Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.  

Ещё одни фигуристы-парники. В пару ребята объединились в 2008 году, когда Пападакис было 13 лет, а Сизерону – 14. Долгое время молодые люди тренировались под началом матери Габриэллы. В своём дебютном ЧЕ, который проходил в 2014 году, французы слишком волновались и не смогли выступить хорошо.  

Загитова, Фернандес, Тарасова: как выглядели знаменитые фигуристы 10 лет назад-7

Фото: artisteetacrobate.files.wordpress.com 

Далее они сменили тренеров и хореографов, перебрались в Канаду, где заметно улучшили свои навыки. Кстати, Пападакис ещё запомнилась своим прокатом на ОИ-2018. В тот раз у девушки расстегнулось платье, но она не стала прерывать выступление.  

«Это кошмар». У французской фигуристки во время выступления на ОИ-2018 расстегнулось платье  

Загитова, Фернандес, Тарасова: как выглядели знаменитые фигуристы 10 лет назад-10

Фото: instagram.com/gabriellapapadakis  

Хавьер Фернандес.  

27-летний испанский фигурист. Хавьер – первый испанец, который применяет в своих программах четверные прыжки и тройной аксель. У него много достижений относительно «первый испанский фигурист, который…». Также известно, что Фернандес довольно поздно по современным меркам пришёл в данный вид спорта – в 7 лет.  

Хавьер Фернандес в Минске: «Я собираюсь устроить настоящее шоу»  

Загитова, Фернандес, Тарасова: как выглядели знаменитые фигуристы 10 лет назад-13

Фото: instagram.com/javierfernandezskater  

Софья Самодурова.  

У 16-летней россиянки пока нет выдающихся достижений, поскольку она часто находилась в тени более ярких соотечественниц. С другой стороны, она прошла на ЧЕ в Минске, что тоже является серьёзным показателем.  

Софья Самодурова на ЧЕ по фигурному катанию: «О местах никогда не думаю, поэтому надо катать чисто»  

Загитова, Фернандес, Тарасова: как выглядели знаменитые фигуристы 10 лет назад-16

Фото: instagram.com/sofia_samodurova  

Елизавета Туктамышева.  

22-летнюю спортсменку в детстве считали вундеркиндом фигурного катания. У Туктамышевой множество золотых наград, в числе которых медаль за ЧМ-2015 в Шанхае и золото за ЧЕ-2015 в Стокгольме. В 2016-2018 годах у Туктамышевой была череда неудач, но 2019 год для Елизаветы начался хорошо, хотя она и не смогла отобраться на ЧЕ в Минске из-за болезни.  

«Вундеркинд» фигурного катания. Что известно о фигуристке Елизавете Туктамышевой  

Загитова, Фернандес, Тарасова: как выглядели знаменитые фигуристы 10 лет назад-19

Фото: instagram.com/skatingdancing  

Юлия Липницкая.  

20-летняя фигуристка, уже завершившая спортивную карьеру. В настоящее время Юлия работает тренером, выступает в ледовых шоу, проводит мастер-классы. На каток Липницкую привела мама в 4 года. Девочка получила генетический бонус в виде необычайной гибкости. Пожалуй, самое известное достижение Юлии – золото в командных соревнованиях на ОИ-2014.  

Неизвестность – это страшная вещь: Юлия Липницкая прокомментировала уход из фигурного катания  

Загитова, Фернандес, Тарасова: как выглядели знаменитые фигуристы 10 лет назад-22

Фото: instagram.com/skatingdancing  

Станислава Константинова.  

Россиянка пришла в фигурное катание в шесть лет. Является вице-чемпионкой первенства России 2017 года, а также мастером спорта международного класса. Как и Самодурова ранее находилась в тени более известных коллег, но на чемпионате России в Саранске стала лучшей среди взрослых участниц, что позволило ей попасть на ЧЕ в Минске.  

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Загитова, Фернандес, Тарасова: как выглядели знаменитые фигуристы 10 лет назад-25

Фото: instagram.com/stasya_konstantinovaa  

Евгения Медведева.  

Пожалуй, тут можно даже ничего не рассказывать. Двукратная серебряная призёр ОИ-2018, двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017). Тренировалась в группе Этери Тутберидзе, а недавно сменила тренера и уехала в Канаду.  

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Загитова, Фернандес, Тарасова: как выглядели знаменитые фигуристы 10 лет назад-28

Фото: instagram.com/skatingdancing  

Алина Загитова.  

Фаворитка ЧЕ в Минске. Олимпийская чемпионка 2018 года в личных и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка Европы 2018 года. Катание любит, но иногда хочет сбежать, техничная, но иногда случаются падения, весёлая, но во время выступлений напряжённая.  

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Загитова, Фернандес, Тарасова: как выглядели знаменитые фигуристы 10 лет назад-31

Фото: instagram.com/skatingdancing  

На этом мы и закончим. А если вы захотели познакомиться с другими представителями данного вида спорта, то ранее мы рассказывали о нескольких знаменитостях прошлых лет.  

Почитать о мировых фигуристах можно здесь.  

# Фигурное катание # калейдоскоп # Евгения Тарасова # Владимир Морозов # Габриэла Пападакис # Гийом Сизерон # Хавьер Фернандес # Софья Самодурова # Елизавета Туктамышева # Юлия Липницкая # Станислава Константинова # Евгения Медведева # Алина Загитова

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