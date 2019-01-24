Загитова, Фернандес, Тарасова: как выглядели знаменитые фигуристы 10 лет назад
Новости мира. В сети большую популярность обрёл челлендж, в котором сравниваются фотографии 2009 и 2019 годов. Мы тоже решили принять в нём участие, правда, не лично. В честь проходящего в Минске ЧЕ по фигурному катанию мы выбрали одиннадцать фигуристов и сравнили их фотографии с разницей в 10 лет. Правда, снимки не всегда за 2009 год.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Поскольку это фигуристы-парники, мы не станем их разделять. Спортсмены являются серебряными призёрами ОИ-2018 в командных выступлениях, победителями чемпионата Европы 2017 и 2018 годов.
Фото: instagram.com/_tarasova_evg
Тарасова начала заниматься фигурным катанием в четыре года, Морозов – в шесть лет. В пару ребята объединились в 2012 году, когда им было 18 и 20 лет соответственно. Вскоре молодые люди попали в состав сборной России, потом последовали успехи и неудачи, но это уже совсем другая история.
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Фото: instagram.com/morozov_v92
Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.
Ещё одни фигуристы-парники. В пару ребята объединились в 2008 году, когда Пападакис было 13 лет, а Сизерону – 14. Долгое время молодые люди тренировались под началом матери Габриэллы. В своём дебютном ЧЕ, который проходил в 2014 году, французы слишком волновались и не смогли выступить хорошо.
Фото: artisteetacrobate.files.wordpress.com
Далее они сменили тренеров и хореографов, перебрались в Канаду, где заметно улучшили свои навыки. Кстати, Пападакис ещё запомнилась своим прокатом на ОИ-2018. В тот раз у девушки расстегнулось платье, но она не стала прерывать выступление.
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Фото: instagram.com/gabriellapapadakis
Хавьер Фернандес.
27-летний испанский фигурист. Хавьер – первый испанец, который применяет в своих программах четверные прыжки и тройной аксель. У него много достижений относительно «первый испанский фигурист, который…». Также известно, что Фернандес довольно поздно по современным меркам пришёл в данный вид спорта – в 7 лет.
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Фото: instagram.com/javierfernandezskater
Софья Самодурова.
У 16-летней россиянки пока нет выдающихся достижений, поскольку она часто находилась в тени более ярких соотечественниц. С другой стороны, она прошла на ЧЕ в Минске, что тоже является серьёзным показателем.
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Фото: instagram.com/sofia_samodurova
Елизавета Туктамышева.
22-летнюю спортсменку в детстве считали вундеркиндом фигурного катания. У Туктамышевой множество золотых наград, в числе которых медаль за ЧМ-2015 в Шанхае и золото за ЧЕ-2015 в Стокгольме. В 2016-2018 годах у Туктамышевой была череда неудач, но 2019 год для Елизаветы начался хорошо, хотя она и не смогла отобраться на ЧЕ в Минске из-за болезни.
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Фото: instagram.com/skatingdancing
Юлия Липницкая.
20-летняя фигуристка, уже завершившая спортивную карьеру. В настоящее время Юлия работает тренером, выступает в ледовых шоу, проводит мастер-классы. На каток Липницкую привела мама в 4 года. Девочка получила генетический бонус в виде необычайной гибкости. Пожалуй, самое известное достижение Юлии – золото в командных соревнованиях на ОИ-2014.
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Фото: instagram.com/skatingdancing
Станислава Константинова.
Россиянка пришла в фигурное катание в шесть лет. Является вице-чемпионкой первенства России 2017 года, а также мастером спорта международного класса. Как и Самодурова ранее находилась в тени более известных коллег, но на чемпионате России в Саранске стала лучшей среди взрослых участниц, что позволило ей попасть на ЧЕ в Минске.
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Фото: instagram.com/stasya_konstantinovaa
Евгения Медведева.
Пожалуй, тут можно даже ничего не рассказывать. Двукратная серебряная призёр ОИ-2018, двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017). Тренировалась в группе Этери Тутберидзе, а недавно сменила тренера и уехала в Канаду.
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Фото: instagram.com/skatingdancing
Алина Загитова.
Фаворитка ЧЕ в Минске. Олимпийская чемпионка 2018 года в личных и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка Европы 2018 года. Катание любит, но иногда хочет сбежать, техничная, но иногда случаются падения, весёлая, но во время выступлений напряжённая.
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Фото: instagram.com/skatingdancing
На этом мы и закончим. А если вы захотели познакомиться с другими представителями данного вида спорта, то ранее мы рассказывали о нескольких знаменитостях прошлых лет.
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