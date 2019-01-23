«Герцогини будут держать королевскую семью на плаву». Анна Винтур похвалила Меган Маркл

Новости Великобритании. Британская журналистка и главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур похвалила стиль Меган Маркл.

Недавно на YouTube-канале «Vogue» появилось новое видео под названием «Спроси Анну». Винтур ответила на несколько вопросов, один из которых касался герцогини Сассекской.

По словам главреда Vogue, она где-то читала, что некоторые люди из королевской семьи пришли в смятение из-за привычки Меган Маркл вставать в пять утра. Женщина сообщает, что в поступках герцогини Сассекской нет ничего странного. Вполне обычное дело заниматься йогой, медитировать и писать смски.

«А они ожидали, что Меган будет отправлять письма голубями?», – пошутила Анна.