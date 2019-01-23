«Герцогини будут держать королевскую семью на плаву». Анна Винтур похвалила Меган Маркл

Новости Великобритании. Британская журналистка и главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур похвалила стиль Меган Маркл.
Недавно на YouTube-канале «Vogue» появилось новое видео под названием «Спроси Анну». Винтур ответила на несколько вопросов, один из которых касался герцогини Сассекской.
По словам главреда Vogue, она где-то читала, что некоторые люди из королевской семьи пришли в смятение из-за привычки Меган Маркл вставать в пять утра. Женщина сообщает, что в поступках герцогини Сассекской нет ничего странного. Вполне обычное дело заниматься йогой, медитировать и писать смски.
«А они ожидали, что Меган будет отправлять письма голубями?», – пошутила Анна.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Vogue
Далее Винтур упомянула, что считает выбор Маркл относительно свадебного платья блестящим. Его дизайн был разработан англичанином, который работает во французском модном доме. Журналистка уточнила, что это своего рода послание: «Я не отсюда, но теперь я рядом».
Обратила британка внимание и на тот момент, когда бывшая актриса шла к алтарю одна. Анна одобрила независимое поведение супруги принца Гарри.
Напоследок Винтур отметила, что обе герцогини, Кембриджская и Сассекская, хорошо справляются со своими обязанностями.
«Откровенно говоря, я думаю, что герцогини будут держать королевскую семью на плаву», – закончила главный редактор Vogue.
С момента свадьбы с принцем Гарри к Меган Маркл приковано пристальное внимание. У женщины есть своя поддержка и свои недоброжелатели. Одни подмечают неловкие моменты, а другие – стильные образы и умение держать себя перед камерами.
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