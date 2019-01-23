«Мне очень сложно подобрать слова». Лобода обратилась к Пугачёвой и Галкину

Светлана Лобода показала фото с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным после своего концерта в Москве.

Снимок был опубликован в Instagram артистки, а дополнили его трогательные слова. Лобода отметила, что она очень благодарна тому, что может видеть эту великую женщину на своем концерте. Певица также сказала «спасибо» за то, что именно Алла Пугачева когда-то помогала начинающей артистке. Также Светлана обратилась и к супругу легендарной певицы.

Светлана Лобода:

Мне очень сложно подобрать слова, чтобы выразить восторг, гордость и огромную благодарность видеть на своем концерте ЧЕЛОВЕКА, АРТИСТА, ЖЕНЩИНУ, равных которой нет и никогда не будет.

Алла Борисовна, спасибо ВАМ за отношение, за теплоту и искренность. Спасибо за то, что столько лет своим примером мотивировали и вдохновляли, за то, сколько раз именно ВЫ помогали мне на моем пути, еще совсем начинающей артистки. Обожаем всю вашу семью и просто будьте здоровы! ВЫ нам очень нужны!

Макс, ну а ты самый крутой парень в стране! Ведь рядом с тобой самая удивительная женщина этого мира.