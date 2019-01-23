Кто выиграет чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске? Мнение Елизаветы Туктамышевой

Новости России. Чемпионка мира фигуристка Елизавета Туктамышева предположила, кто может выиграть чемпионат Европы, который стартовал в Минске.

Своим мнением спортсменка поделилась на своей странице в Instagram. По словам Туктамышевой, победительницей станет представительница России, которой нет 19 лет. Под этот критерий подходят все россиянки в женском одиночном катании. Однако Елизавета на этом не закончила и рассказала еще несколько деталей.

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Елизавета Туктамышева:

Я вернулась из будущего и знаю, кто выиграет чемпионат Европы-2019! Готовы слушать?

Это была русская девчонка, которой ещё нет и 19 лет даже. В этом сезоне стояла на втором месте на этапе или финале гран-при и была в шестёрке на чемпионате России.

Ну, вы уже, конечно, догадались кто это. Чтобы было легче, я открою Вам три последние буквы ее фамилии: ова!