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Кто выиграет чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске? Мнение Елизаветы Туктамышевой

23 января 2019 08:55
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Новости России. Чемпионка мира фигуристка Елизавета Туктамышева предположила, кто может выиграть чемпионат Европы, который стартовал в Минске.

Своим мнением спортсменка поделилась на своей странице в Instagram. По словам Туктамышевой, победительницей станет представительница России, которой нет 19 лет. Под этот критерий подходят все россиянки в женском одиночном катании. Однако Елизавета на этом не закончила и рассказала еще несколько деталей.

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Елизавета Туктамышева:
Я вернулась из будущего и знаю, кто выиграет чемпионат Европы-2019! Готовы слушать?
Это была русская девчонка, которой ещё нет и 19 лет даже. В этом сезоне стояла на втором месте на этапе или финале гран-при и была в шестёрке на чемпионате России.
Ну, вы уже, конечно, догадались кто это. Чтобы было легче, я открою Вам три последние буквы ее фамилии: ова!

Кто выиграет чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске? Мнение Елизаветы Туктамышевой -1

Елизавета Туктамышева. Фото: instagram.com/liza_tuktik

В женском одиночном катании Россию на чемпионате Европы представляют три спортсменки: 16-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова, 16-летняя Софья Самодурова, 18-летняя Станислава Константинова.

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Эксперты отмечают, что в этом году пьедестал в этом виде программы чемпионата могут занять российские фигуристки.

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# Фигурное катание # Елизавета Туктамышева # Алина Загитова # Софья Самодурова # Станислава Константинова # Фотофакт

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