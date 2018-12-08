Роднина, Чан, Плющенко и Кван. Чем занимаются мировые фигуристы сейчас

Новости мира. В начале 2019 года Минск примет ЧЕ по фигурному катанию. В столицу Беларуси приедут многие именитые спортсмены и уже сейчас делается все необходимое, чтобы соревнования прошли по высшему уровню. Мы тоже по-своему готовимся, а потому решили вспомнить семь знаковых фигур в фигурном катании. Катарина Витт Легендарная фигуристка 80-х начала свою карьеру на чемпионате ГДР еще в 12 лет. За годы упорной работы Катарина стала олимпийской чемпионкой в одиночном катании, четырехкратной чемпионкой мира, шестикратной чемпионкой Европы и восьмикратной чемпионкой ГДР. Катарина – одна из тех, кто впервые в истории чемпионатов мира в 1981 году выполнила сложнейший прыжок – тройной флип. Известно, что у спортсменки возникали трудности в обязательных фигурах (теперь этот вид катания отменен), но она превосходно проявляла себя в коротких и произвольных программах. После ухода из спорта Витт выступала в профессиональных шоу на льду, а затем начала продюсировать их. Иногда ее можно видеть в кино, например, в картине «Джерри Магуайер» с известным актером Томом Крузом. Катарина является ведущей нескольких программ на немецком телевидении и судьей в шоу «Звезды на льду». А еще фигуристка много путешествует и умеет говорить на русском языке.

Фото: instagram.com/katarinawitt

Евгений Плющенко Будущего «короля льда» привели в секцию по фигурному катанию в 4 года, настояла мать. Уже в первые годы тренировок мальчик выполнял вращение бильман, которое требует определенной гибкости, а потому в подавляющем большинстве случаев исполняется девушками. В 11 лет он переехал в Санкт-Петербург, чтобы тренироваться под руководством Алексея Мишина. Кстати, с Туктамышевой была похожая ситуация. Спортсмен дважды становился олимпийский чемпионом, трижды — чемпионом мира. Кроме того, Евгений носит звание семикратного чемпиона Европы и десятикратного чемпиона России. На Олимпиаде в Сочи фигурист проявил мужество, выступил с тяжелой травмой спины в командном турнире и тем самым обеспечил России золотую медаль. После этого Плющенко заявил об окончании спортивной карьеры, но несколько лет продолжал выступать с собственным шоу. 31 марта 2017 года фигурист объявил об окончательном уходе из спорта. Сейчас Евгений занимается тренерской деятельностью, в частности является личным тренером Аделины Сотниковой. Редкий снимок. Евгений Плющенко опубликовал фото с двумя сыновьями

Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Мишель Кван Кван не просто самая титулованная фигуристка в истории США, многие считают ее одной из величайших представительниц фигурного катания. В первый раз на каток она пришла в 5 лет вместе со своими старшими братом и сестрой, которые вскоре стали хоккеистом и фигуристкой. Когда Мишель было восемь лет, они с сестрой начали усиленно тренироваться. Девочки просыпались в 3 часа утра, чтобы успеть на каток перед школой, а сразу после занятий снова по несколько часов проводили на льду. Упорный труд дал свои плоды: американка китайского происхождения стала двукратным призером Олимпийских игр, пятикратной чемпионкой мира и девятикратной чемпионкой США. Она – единственная женщина-фигуристка, которая трижды повторно завоевывала утраченный титул чемпионки мира. Помимо спортивных достижений, Кван известна своей невероятной популярностью. Она множество раз становилась «Атлетом месяца» и неоднократно «Фигуристкой года». Даже после ухода из спорта Мишель предлагают сниматься в телевизионных рекламных роликах. Кроме того, на ее счету занятие посольской деятельностью, съемки в фильмах и собственная книга для детей.

Фото: instagram.com/michellewkwan

Мао Асада Вместе с сестрой Асада с ранних лет интересовалась балетом. Тренеры порекомендовали им заняться фигурным катанием, чтобы укрепить голеностопы. Так девочки пришли на каток. У японской фигуристки множество титулов: она трехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка четырех континентов, шестикратная чемпионка Японии. На ОИ-2010 Асада стала первой спортсменкой, которая прыгнула три тройных акселя на одном соревновании. Также Мао считается той, благодаря кому японцы гораздо сильнее увлеклись фигурным катанием. 10 апреля 2017 года фигуристка заявила об окончании спортивной карьеры. Но лед девушка не бросила: в ее Instagram периодически появляются фото и видео, на которых можно увидеть Мао на коньках. Из интересных фактов можно упомянуть, что Асада любит собак и у неё есть собственный бренд кимоно под названием «MaoMao».

Фото: instagram.com/asadamai717

Евгения Медведева Несмотря на юный возраст (девушке всего 19 лет), она уже успела стать известной спортсменкой. В секцию по фигурному катанию 3-летнюю девочку привела мама, сама в прошлом фигуристка. Судьбоносным шагом стало решение отдать Медведеву под начало Этери Тутберидзе. Сейчас Евгения двукратная чемпионка мира, Европы и России 2016 и 2017 годов. Уже вошла в историю как обладательница мировых рекордов в произвольной программе и сумме баллов. В настоящее время Евгения делит первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев с канадской фигуристкой Кэйтлин Осмонд. «Близняшки». Фигуристка Медведева показала в соцсетях олимпийские медали В 2018 году Медведева прекратила сотрудничество с Тутберитзе и сейчас тренируется в Канаде вместе с Брайаном Орсером. В новом сезоне Евгения пока не смогла показать себя во всей красе, но наверняка вскоре фигуристка всех удивит новыми движениями.

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Патрик Чан Канадец впервые пришел на каток, когда ему было 6 лет. Сейчас фигуристу 27, и в 2018 году он окончил свою спортивную карьеру, пояснив, что уже не может конкурировать с молодёжью. Патрик – признанный мастер фигурного катания. Фигурист владеет уникальным стилем катания на коньках, при котором используются только края лезвий. За свою карьеру спортсмен китайского происхождения получил титул олимпийского чемпиона, трижды становился чемпионом мира и десять раз – чемпионом Канады. В будущем спортсмен хочет создать академию фигурного катания в Ванкувере, а пока что канадец занимается бизнесом.

Фото: instagram.com/pchan31

Ирина Роднина Из-за проблем со здоровьем девочке посоветовали больше заниматься физической активностью, поэтому в 5 лет Ирина встала на коньки. Советская фигуристка приложила много усилий, чтобы получить звания трехкратной олимпийской чемпионки и десятикратной чемпионки мира. Роднина стала самой успешной фигуристкой в истории парного катания, а за спортивными успехами пары Зайцев-Роднина наблюдал весь Советский Союз. Сейчас экс-фигуристке 69 лет, и она активно занимается политической деятельностью.