Софья Самодурова на ЧЕ по фигурному катанию: «О местах никогда не думаю, поэтому надо катать чисто»

Новости Беларуси. Европейские звезды вновь блистают на белорусском льду. На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит под сводами «Минск-Арены», 24 января будет разыгран первый комплект медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучших из лучших определят спортивные пары, которые представят произвольные программы. Мужчины-одиночники выступят с короткими танцами. Старт же чемпионату Европы – празднику грации, музыки и льда – был дан накануне.

Софья Самодурова, участница чемпионата Европы по фигурному катанию (Россия):

О местах никогда не думаю, поэтому надо катать чисто и показывать хорошее катание. И после короткой программы только положительные эмоции.

В белорусскую столицу съехались почти все гранды Старого Света. Это и россиянки во главе с Загитовой, и легендарный испанец, шестикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес, и многие другие титулованные фигуристы. Красочная церемония открытия получилась душевной и надолго запомнится участникам топ-турнира.