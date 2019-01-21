Хавьер Фернандес в Минске: «Я собираюсь устроить настоящее шоу»

Новости Беларуси. Сильнейшие фигуристы Старого света в одном месте и на одном льду. «Минск-Арена» готовится принять чемпионат Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники уже начали прибывать в белорусскую столицу.

В Национальном аэропорту «Минск» встретили легендарного спортсмена Хавьера Фернандеса. Для него белорусский старт будет особенным: нынешней весной титулованный испанец завершит карьеру. Так что в Минске Фернандес наверняка рассчитывает стать 7-кратным чемпионом Европы.

Хавьер Фернандес, многократный чемпион Европы по фигурному катанию:

Я собираюсь устроить настоящее шоу. Я хорошо готов к старту, у меня отличная программа и я готов поразить публику. Ну и конечно, я хочу получить золото. Уверен, что смогу это сделать.

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В Минск прибыла и звездная делегация сборной Франции. В ближайшие дни фигуристы опробуют лёд «Минск-Арены», а уже 23 января стартует соревновательная программа.