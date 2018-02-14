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Серебро или золото? Фигуристы Тарасова и Морозов с личным рекордом откатали короткую программу на ОИ-2018

14 февраля 2018 09:04
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Новости России. Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают вторую позицию после короткой программы спортивных пар на Олимпиаде. 

Спортсмены уступают дуэту из Китая 0,71 балла и эта серьезная заявка на золотую медаль для россиян. На третьей строчке представители Канады. 

Оценка 81,86 стала личным рекордом Тарасовой и Морозова в короткой программе. 

Серебро или золото? Фигуристы Тарасова и Морозов с личным рекордом откатали короткую программу на ОИ-2018-1

Фото: instagram.com/morozov_v92  

15 февраля состоится прокат произвольных программ, после которых станут известны имена олимпийских чемпионов.   

Напомним, Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали обладателями серебряных медалей в командном зачете на ОИ в Пхёнчхане. 

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Мэтр российского фигурного катания Татьяна Тарасова, которая поддерживает спортсменов на Играх, в беседе с журналистами отметила, что россияне откатали «идеально». 

Татьяна Тарасова:  
У наших просто идеальный прокат, наши просто потрясающе катали, все чисто. Просто респект и уважуха.  

Серебро или золото? Фигуристы Тарасова и Морозов с личным рекордом откатали короткую программу на ОИ-2018-4

Фото: instagram.com/morozov_v92  

Пара катается вместе с 2012 года. На вопросы журналистов о том, как фигуристы общаются между собой во время проката, Евгения отвечала, что достаточно взгляда.  

Евгения Тарасова (в интервью fsrussia.ru): 
Встречаемся глазами, взглядами, ничего не говорим, но в любой ситуации чувствуем поддержку друг друга.  

А в любых тяжелых ситуациях спортсмены всегда стараются найти слова поддержки.  

Евгения Тарасова (в интервью ОКР): 
Стараемся поддерживать друг друга – ведь мы в паре катаемся. Если один будет киснуть, то второй двоих просто не вывезет.   

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Серебро или золото? Фигуристы Тарасова и Морозов с личным рекордом откатали короткую программу на ОИ-2018-7

Фото: instagram.com/morozov_v92  

Владимир Морозов отмечал, что в нынешнем сезоне для спортсменов есть большой стимул – это Олимпийские игры.  

Владимир Морозов: 
С начала сезона хотим быть в хорошей кондиции и стараемся на максимум каждый старт откатать. Мы от старта к старту прибавляем и надеюсь сохранится эта тенденция на весь сезон.    

# Фотофакт # Владимир Морозов # Зимняя Олимпиада – 2018 # Евгения Тарасова

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