Серебро или золото? Фигуристы Тарасова и Морозов с личным рекордом откатали короткую программу на ОИ-2018
Новости России. Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают вторую позицию после короткой программы спортивных пар на Олимпиаде.
Спортсмены уступают дуэту из Китая 0,71 балла и эта серьезная заявка на золотую медаль для россиян. На третьей строчке представители Канады.
Оценка 81,86 стала личным рекордом Тарасовой и Морозова в короткой программе.
Фото: instagram.com/morozov_v92
15 февраля состоится прокат произвольных программ, после которых станут известны имена олимпийских чемпионов.
Напомним, Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали обладателями серебряных медалей в командном зачете на ОИ в Пхёнчхане.
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Мэтр российского фигурного катания Татьяна Тарасова, которая поддерживает спортсменов на Играх, в беседе с журналистами отметила, что россияне откатали «идеально».
Татьяна Тарасова:
У наших просто идеальный прокат, наши просто потрясающе катали, все чисто. Просто респект и уважуха.
Фото: instagram.com/morozov_v92
Пара катается вместе с 2012 года. На вопросы журналистов о том, как фигуристы общаются между собой во время проката, Евгения отвечала, что достаточно взгляда.
Евгения Тарасова (в интервью fsrussia.ru):
Встречаемся глазами, взглядами, ничего не говорим, но в любой ситуации чувствуем поддержку друг друга.
А в любых тяжелых ситуациях спортсмены всегда стараются найти слова поддержки.
Евгения Тарасова (в интервью ОКР):
Стараемся поддерживать друг друга – ведь мы в паре катаемся. Если один будет киснуть, то второй двоих просто не вывезет.
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Фото: instagram.com/morozov_v92
Владимир Морозов отмечал, что в нынешнем сезоне для спортсменов есть большой стимул – это Олимпийские игры.
Владимир Морозов:
С начала сезона хотим быть в хорошей кондиции и стараемся на максимум каждый старт откатать. Мы от старта к старту прибавляем и надеюсь сохранится эта тенденция на весь сезон.