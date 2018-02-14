Серебро или золото? Фигуристы Тарасова и Морозов с личным рекордом откатали короткую программу на ОИ-2018

Спортсмены уступают дуэту из Китая 0,71 балла и эта серьезная заявка на золотую медаль для россиян. На третьей строчке представители Канады.

Новости России. Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают вторую позицию после короткой программы спортивных пар на Олимпиаде.

Татьяна Тарасова: У наших просто идеальный прокат, наши просто потрясающе катали, все чисто. Просто респект и уважуха.

Мэтр российского фигурного катания Татьяна Тарасова, которая поддерживает спортсменов на Играх, в беседе с журналистами отметила, что россияне откатали «идеально».

Напомним, Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали обладателями серебряных медалей в командном зачете на ОИ в Пхёнчхане.

Пара катается вместе с 2012 года. На вопросы журналистов о том, как фигуристы общаются между собой во время проката, Евгения отвечала, что достаточно взгляда.

Евгения Тарасова (в интервью fsrussia.ru):

Встречаемся глазами, взглядами, ничего не говорим, но в любой ситуации чувствуем поддержку друг друга.

А в любых тяжелых ситуациях спортсмены всегда стараются найти слова поддержки.

Евгения Тарасова (в интервью ОКР):

Стараемся поддерживать друг друга – ведь мы в паре катаемся. Если один будет киснуть, то второй двоих просто не вывезет.

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