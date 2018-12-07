«Вундеркинд» фигурного катания. Что известно о фигуристке Елизавете Туктамышевой

Новости России. 21-27 января 2019 года в Минске пройдет 111-й Чемпионат Европы по фигурному катанию, который станет одним из важных шагов на пути к Олимпийским играм-2022 в Пекине. Одна из вероятных участниц турнира – Елизавета Туктамышева, 21-летняя спортсменка из России, которую в детстве называли «вундеркиндом» фигурного катания. Девушка родилась 17 декабря в городе Глазов, Удмуртская Республика. Мать по профессии учитель, кстати, была классным руководителем своей дочери. Отец Елизаветы бывший спортсмен, который позже стал тренером футбольной команды. Одно время он работал в спортивном лагере, благодаря чему 5-летняя Лиза познакомилась с начинающими фигуристками. Так она в первый раз встала на коньки. Вскоре родители отвели подвижную девочку в секцию, где с ней начала заниматься Светлана Веретенникова.

Фото: instagram.com/liza_tuktik

На соревнованиях в Белгороде 10-летнюю Лизу отметил тренер Алексей Мишин и пригласил стажироваться у него. Каждые 2 недели девочка с тренером ездила на занятия из Глазова в Санкт-Петербург, преодолевая более полутора тысяч километров. Только спустя 5 лет, в 2011, вместе с семьей Лиза переехала туда на постоянное место жительства. На решение о переезде повлияла трагедия – смерть отца, которому девочка посвящала многие свои награды.

Фото: instagram.com/liza_tuktik

С 12 лет спортсменка выполняла сложнейшие элементы, за это Лизу прозвали «вундеркиндом» фигурного катания. Начало серьезной карьеры оказалось удачным: свой первый международный юниорский старт в Румынии девочка выиграла, даже несмотря на падения при выполнении программы. «Взрослая лига» для Елизаветы началась турниром «Japan Open», где она заняла первое место. В 15 лет фигуристку ждал новый успех – победа в зимних юношеских Олимпийских играх.

Фото: instagram.com/liza_tuktik

Одним из самых сложных в карьере стал 2014 год. На чемпионате России девушка заняла лишь 10 место, из-за этого она не стала участницей европейского чемпионата, а на Олимпиаде в Сочи не попала даже в запасной состав. В этот же период Лиза получила тяжелую травму. Спустя некоторое время фигуристка восстановилась, выиграла турниры в Германии и в Финляндии, а затем одержала победу на Кубке Ниццы.

Фото: instagram.com/liza_tuktik

В 2015 году Елизавета впервые включила прыжок аксель в три с половиной оборота в короткую программу. Элемент был выполнен идеально, что помогло россиянке выиграть ЧМ в Шанхае. Сенсация и очередной мировой рекорд. 14-летняя фигуристка Александра Трусова исполнила четверной лутц В 2016 году тренерский коллектив Лизы пополнился иностранным хореографом. Сама Туктамышева призналась, что с первых минут у них совпали видение музыки, жестов. «Бывало так, что он только подумал, а я уже озвучивала его мысли вслух», – рассказывала фигуристка. По подписям к фото в Instagram-аккаунте девушки можно понять, что она получает удовольствие от своих выступлений: «Хватит скучных гала-выступлений! Время отрываться! Думаю, вы уже поняли под какую песню я буду кататься на гала».

Фото: instagram.com/liza_tuktik

Сезоны 2016/2017 и 2017/2018 у фигуристки не задались. Несмотря на постоянные тренировки и отсутствие травм, девушке пришлось довольствоваться только бронзовыми и серебряными наградами. Сезон 2018/2019, напротив, начался хорошо. В копилку Елизаветы уже попали золотые медали за победы в Кубке Ломбардии в Италии и на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy. Этап Гран-при в Канаде также прошел с блеском. Лиза заняла первое место, примерив роль стюардессы под песню Бритни Спирс «Toxic».

Фото: instagram.com/liza_tuktik