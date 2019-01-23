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За письмо Колоса отдал 5 зарплат. Кто и зачем сейчас пишет бумажные письма?

23 января 2019 19:39
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Новости Беларуси. Тёплые слова от руки и от души. Беларусь сегодня присоединилась к Международному дню ручного письма,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы их в наш век информационных технологий не разучились отправлять, на почте открытки принимали к отправке совершенно бесплатно.

За письмо Колоса отдал 5 зарплат. Кто и зачем сейчас пишет бумажные письма?-1

Вычурные обращения, витиеватые вензеля, выцветшие чернила и именитые адресаты. По этим письмам эпоха за эпохой можно проследить, как менялась манера письма и почтовая мода.

За письмо Колоса отдал 5 зарплат. Кто и зачем сейчас пишет бумажные письма?-4

Электронные послания для коллекционера Льва Николаевича девальвированы, зато такие рукописные – просто бесценны. За это письмо Якуба Колоса в советские годы молодой ученый отдал 5 месячных зарплат. Самое старинное послание датировано началом 17 века.

За письмо Колоса отдал 5 зарплат. Кто и зачем сейчас пишет бумажные письма?-7

Лев Колосов, коллекционер:
Электронная почта и все эти носители займут свое место в нашей жизни. Но этому тоже должно остаться место.

За письмо Колоса отдал 5 зарплат. Кто и зачем сейчас пишет бумажные письма?-10

В День ручного письма 70 почтовых отделений по всей стране взялись доставить рукописные весточки бесплатно. Для участия в акции нужно лишь выбрать открытку и написать пару строк.

За письмо Колоса отдал 5 зарплат. Кто и зачем сейчас пишет бумажные письма?-13

Елена Орлова, пресс-секретарь РУП «Белпочта»:
Бумажные послания в виде письма, почтовой карточки, открытки не только не теряет своей значимости, но и становится более популярным. Конечно, больше всего это приходится на какие-то праздники.

За письмо Колоса отдал 5 зарплат. Кто и зачем сейчас пишет бумажные письма?-16

Современное поколение все реже берется за ручку и бумагу. Скептики говорят, скоро и понятие «хороший почерк» станет неактуальным. Но все же есть поклонники почтовой связи. Сергей, например, открытками баловал девушку, пока та была в отъезде.

За письмо Колоса отдал 5 зарплат. Кто и зачем сейчас пишет бумажные письма?-19

Вячеслав себя позиционирует профессиональным жалобщиком. Свое самое первое обращение написал самому Брежневу. Говорит, занимается не бумагомарательством, а приносит пользу.

За свою жизнь он написал более тысячи писем в различные инстанции, но вот открытку сегодня подписал впервые.

За письмо Колоса отдал 5 зарплат. Кто и зачем сейчас пишет бумажные письма?-22

Белорусская флора и фауна, произведения наших художников и спортивные события. В своем многообразии классические открытки, как зеркало современных реалий. Анастасия как поклонница посткроссинга отправляет их в самые разные уголки мира.

За письмо Колоса отдал 5 зарплат. Кто и зачем сейчас пишет бумажные письма?-25

Яна Шипко, СТВ:
В наши дни даже поздравить с праздником можно одним кликом, скачав в интернете готовую открытку или шаблон смс-поздравления. А со строками, написанными от руки, ты словно передаешь частичку своего тепла, и они приобретают особую ценность.

И пусть электронное сообщение долетит в доли секунды, при любом сбое и самая длинная переписка в смартфоне удалится мгновенно, а написанное от руки и от души остается.

Подробнее в видеоматериале

# Почта Беларуси # калейдоскоп # Лев Колосов # Елена Орлова # Фотофакт

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