Неизвестность – это страшная вещь: Юлия Липницкая впервые прокомментировала уход из фигурного катания

Новости России. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липцникая завершила спортивную карьеру в 19-летнем возрасте. Информация об этом появилась в конце августа нынешнего года. Впервые Юлия Липницкая прокомментировала ситуацию и свое решение во время эксклюзивного интервью для Федерации фигурного катания на коньках России. В ходе беседы спортсменка рассказала об осознанности своего решения, реализации, мечтах и неправде, которую о ней иногда пишут. Мы собрали выдержки из интервью.

Фото: vk.com/id69994512

Решение уйти из спорта для 19-летней Липницкой не было спонтанным – она несколько месяцев думала о своем здоровье, пока лечилась от анорексии в израильской клинике с января нынешнего года. В это время девушка задумалась о будущем, правильных жизненных приоритетах и о том, чем она будет заниматься после больницы. По словам Липницкой, больше всего ее пугала неизвестность. Однако девушку во всем поддержала мама. Юлия Липницкая, фигуристка:

Самое страшное было для меня понять, что дальше? Я выхожу из клиники и что? Особенно, когда я начинала осознавать, что на 99,9 процентов все склоняется к тому, что я заканчиваю со спортом. И тут у меня начиналась паника от всей этой неизвестности, что будет? Это был просто кошмар! И когда я вернулась домой, то первую неделю сидела и думала: а дальше, а как начинать, а что делать? Неизвестность – это страшная вещь.

Фото: vk.com/id69994512

О своем решении Липницкая сообщила федерации фигурного катания весной – у них была договоренность огласить информацию о завершении карьеры в сентябре во время прокатов, если все же решение фигуристки не спонтанное и не принято на эмоциях. По словам юной чемпионки, она не реализовалась в спорте в полной мере. В первую очередь этому помешали проблемы со здоровьем. Юлия Липницкая:

После того, как был озвучен мой диагноз, мне стали писать, спрашивать, зачем я это сделала? Но даже если бы я сама не сказала, то информация все равно бы просочилась. Анорексия - болезнь 21 века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все. Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу. Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше, потому что всё продолжалось уже не первый, не второй и не третий год.

Фото: vk.com/id69994512

Тренер Александр Жулин прокомментировал уход Липницкой и заявил, что спортсменке, которая получила столько внимания к своей персоне после Олимпийского золота в 15-летнем возрасте, иногда сложно справляться с внезапным интересом. «Такое испытание тяжело выдержать даже в том возрасте, когда у человека уже накоплено достаточно мудрости» – здесь подробнее. Юлия подтверждает, что она не публичный человек. И после Олимпиады-2014 ей было «реально тяжело». На некоторых телепрограммах и в интервью начали появляться фейковые новости. Например, в одном из шоу – человек, который называет себя отцом фигуристки. Юлия Липницкая:

Что касается моего отца, я прекрасно знаю, кто он и где он живет. Поэтому я предупреждаю: если подобные случаи повторятся, на каналах будут появляться мои «папаши или родственники», одержимые желанием пропиариться за мой счет, то встретимся с ними в суде.

Фото: vk.com/id69994512