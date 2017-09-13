Неизвестность – это страшная вещь: Юлия Липницкая впервые прокомментировала уход из фигурного катания
Новости России. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липцникая завершила спортивную карьеру в 19-летнем возрасте. Информация об этом появилась в конце августа нынешнего года.
Впервые Юлия Липницкая прокомментировала ситуацию и свое решение во время эксклюзивного интервью для Федерации фигурного катания на коньках России.
В ходе беседы спортсменка рассказала об осознанности своего решения, реализации, мечтах и неправде, которую о ней иногда пишут.
Мы собрали выдержки из интервью.
Решение уйти из спорта для 19-летней Липницкой не было спонтанным – она несколько месяцев думала о своем здоровье, пока лечилась от анорексии в израильской клинике с января нынешнего года. В это время девушка задумалась о будущем, правильных жизненных приоритетах и о том, чем она будет заниматься после больницы.
По словам Липницкой, больше всего ее пугала неизвестность. Однако девушку во всем поддержала мама.
Юлия Липницкая, фигуристка:
Самое страшное было для меня понять, что дальше? Я выхожу из клиники и что? Особенно, когда я начинала осознавать, что на 99,9 процентов все склоняется к тому, что я заканчиваю со спортом. И тут у меня начиналась паника от всей этой неизвестности, что будет? Это был просто кошмар! И когда я вернулась домой, то первую неделю сидела и думала: а дальше, а как начинать, а что делать? Неизвестность – это страшная вещь.
О своем решении Липницкая сообщила федерации фигурного катания весной – у них была договоренность огласить информацию о завершении карьеры в сентябре во время прокатов, если все же решение фигуристки не спонтанное и не принято на эмоциях.
По словам юной чемпионки, она не реализовалась в спорте в полной мере.
В первую очередь этому помешали проблемы со здоровьем.
Юлия Липницкая:
После того, как был озвучен мой диагноз, мне стали писать, спрашивать, зачем я это сделала? Но даже если бы я сама не сказала, то информация все равно бы просочилась. Анорексия - болезнь 21 века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все. Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу. Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше, потому что всё продолжалось уже не первый, не второй и не третий год.
Тренер Александр Жулин прокомментировал уход Липницкой и заявил, что спортсменке, которая получила столько внимания к своей персоне после Олимпийского золота в 15-летнем возрасте, иногда сложно справляться с внезапным интересом.
«Такое испытание тяжело выдержать даже в том возрасте, когда у человека уже накоплено достаточно мудрости» – здесь подробнее.
Юлия подтверждает, что она не публичный человек. И после Олимпиады-2014 ей было «реально тяжело». На некоторых телепрограммах и в интервью начали появляться фейковые новости. Например, в одном из шоу – человек, который называет себя отцом фигуристки.
Юлия Липницкая:
Что касается моего отца, я прекрасно знаю, кто он и где он живет. Поэтому я предупреждаю: если подобные случаи повторятся, на каналах будут появляться мои «папаши или родственники», одержимые желанием пропиариться за мой счет, то встретимся с ними в суде.
Сейчас Юлия хочет найти дело, которым в будущем ей бы хотелось заниматься. Фигуристке поступает много предложений, но она ищет именно то, что было бы интересно ей. В приоритете – учеба, занятия английским языком. Тренером работать Юлия не хочет, но не исключает возможности, что ее профессия будет связана со спортом.
«Хотелось бы в будущем заняться спортивным менеджментом. Мне это интересно, это будет связано с моей прожитой жизнью».
В конце интервью фигуристка поблагодарила людей, которые помогали ей на пути, болельщиков и тренера.