«Это кошмар». У французской фигуристки во время выступления на ОИ-2018 расстегнулось платье

Новости Франции. Во время выступления на Олимпиаде у 22-летней французской фигуристки расстегнулось платье.
Новости Франции. Во время выступления на Олимпиаде у 22-летней французской фигуристки расстегнулось платье.
Фото: twitter.com/goldenskate
По словам Габриэллы Пападакис, инцидент произошёл в самом начале выступления. Несмотря на это, фигуристка не стала прерываться.
Фото: twitter.com/goldenskate
«Это меня отвлекло, чтобы такое случилось на Олимпиаде – это кошмар. Это произошло в несколько первых секунд, но мы собрались и продолжили прокат, не было другого выбора. Я почувствовала сразу же это, дальше я просто молилась, ничего другого мне не оставалось», – рассказала спортсменка на пресс-конференции.
Фото: twitter.com/goldenskate
Дуэт Пападакис/Сизерон с результатом 81,93 балла занял второе место после короткой программы. На первом месте двукратные олимпийские чемпионы из Канады. Пара Вирту/Мойр набрала 83,67 балла. Фигуристы установили новый мировой рекорд. Предыдущий рекорд также принадлежал им.
На неделе российские фигуристки поспорят за медали. Одной из сенсаций этой Олимпиады называют Алину Загитову. Спортсменке 15 лет.
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