«Русская дюймовочка» Алина Загитова в Минске оправдает надежды России?

Минску не привыкать принимать большие спортивные турниры. Площадок и гостиниц хватает. Белорусы гостям всегда рады и готовы каждого накормить драниками со сметаной. Сколько уж было всяких чемпионатов, никто не жаловался. Вот и теперь в белорусскую столицу с довольными лицами съехались со всей Европы титулованные фигуристы, их тренеры и помощники, фанаты. Организаторы заявили о 400 журналистах, которые будут описывать происходящее на льду Минск-Арены и за ее пределами.

В аэропорту всех прибывающих встречали с открытой душой. Всё-таки чемпионат Европы – событие не рядовое. Он подкрасит имидж страны, порадует белорусских любителей фигурного катания, да и копеечку принесет в бюджет.

Для фанатов, конечно, выше приведенные аргументы – не главное. Им бы приблизиться к своим кумирам, сделать селфи, получить заветный автограф. И многим везет. Только появилась в зоне прилета олимпийская чемпионка Алина Загитова в вязаной шапочке с серым меховым помпончиком, возбужденные девчонки бросились к ней: кто с красными розами, кто с мягким медвежонком, кто с открыткой для автографа. Алина держалась как-то не по-детски сурово, но не отказывала никому. А когда просили сфоткаться, делала на лице улыбку.



Источник фото: instagram.com/kuprilenaa/

Такую напряженность «золотой девочки» некоторые комментаторы назвали концентрацией перед предстоящим выходом на минский лёд. Как не называй, а спортсмен всегда волнуется. Хотя, казалось бы, ей-то чего: основные соперницы – бельгийка Луна Хендрикс и Женя Медведева пропускают турнир. Нет здесь звездной итальянки Каролины Костнер. Но довлеет, видимо, синдром Саранска, где на последнем чемпионате России в декабре 2018 года Загитова «проскользила» мимо пьедестала, пропустив вперед даже юниорок. Кто знает, а вдруг подруги по команде Софья Самодурова или Станислава Константинова откатают программы лучше? Хотя очень многие именитые знатоки «тройных тулупов» и «двойных акселей» видят абсолютной фавориткой ЧЕ именно Алину.

Вот и дождались. В 16.15 по минскому времени Загитова первой из россиянок вышла на лед. Похлопав себя по коленкам, Алина выкатилась в центр и блестяще, только с одной ошибкой на втором ритбергере, отработала новую программу. Комментаторы замерли на всё время выступления. Зато болельщики приняли прокат Загитовой овациями и стоя, а лёд забросали игрушками. За лидером сразу выступила Станислава Константинова. Видно, перегорела девочка. Каскад ошибок, падение, невысокие баллы и слёзы. Третьей откатала свою программу Софья Самодурова. Справилась великолепно, показав второй результат. По итогам дня первой стала Загитова, второй Самодурова, третьей – швейцарка Алексия Паганини.



Источник фото: instagram.com/mihail_sharov/

Понятно, что девчонки старались. Были фееричные выступления, но были и ошибки, и падения. Особенно в Минске не везло в первый день немкам. Это спорт. Надо бы отметить красивую музыку и особый авторитет Лары Фабиан у хореографов. Чуть ли не через номер мы слушали ее душевные композиции. За это тоже спасибо.



Если у девчонок еще все награды впереди, то испанец Хавьер Фернандес намерен взять в Минске седьмой чемпионский титул, после чего повесить коньки на гвоздик. В аэропорту он бодро пообещал журналистам, что устроит в Беларуси незабываемое прощальное шоу.

Планы-планами, а всё ведь может обернуться по-другому. Поговаривают в спортивных кругах, что в спину испанцу дышит россиянин Максим Ковтун, который эти «хотелки» сеньора Фернандеса может расстроить. Эх, нашего бы Якова Зенько в эту звездную компанию! Ведь учился он пару лет в группе знаменитой Этери Тутберидзе – тренера Загитовой и Медведевой!

Да, видать, ему еще надо не одну сотню кругов накатать по льду, чтобы стать серьезным конкурентом. Ведь ЧЕ – только второй в его карьере, считай, новичок. Зато есть у Якова самые горячие на свете фанаты – мама и бабушка, которые всегда рядом. Мама в Минске уже успела сделать селфи с Фернандесом, с бабушкой внук вообще два конька пара. При такой поддержке белорус, глядишь, скоро сможет высоко прыгнуть.



Источник фото: instagram.com/z13tn/

На соревнование мужчин мы посмотрим завтра. А сегодня после выступлений и церемонии открытия спортсмены и гости пойдут отдыхать. Наверняка кто-то из них поддастся искушению впервые в жизни отведать знаменитых белорусских драников. Тех самых, вкус которых уже хорошо знает Тарасова.



Источник фото: instagram.com/t.a.tarasova/

Бывая в Минске, Татьяна Анатольевна всегда их заказывает. Некоторые из фигуристов тоже зафиксировали на свои айфоны «я и драники» и выложили в сети: завидуйте, ребята!



Источник фото: instagram.com/xam_trankov/