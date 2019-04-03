Ситник, Шульгина и Меладзе. Какими стали дочки знаменитостей

Новости мира. Знаменитости постоянно получают изрядную долю внимания, очень многое из их жизней известно поклонникам. Не меньший интерес люди проявляют и к детям публичных особ. Поэтому мы решили посмотреть на 13 дочерей популярных родителей. Александра Жулина (Алексия). 18 лет. Родители – Татьяна Навка и Александр Жулин. Девушка родилась в Нью-Йорке, но потом переехала в Москву. Некоторое время серьёзно занималась теннисом, но из-за травмы спины с этим пришлось завязать. Теперь Александра занимается музыкой и иногда пробует себя в роли модели.

Фото: instagram.com/sashazhulina

Алиса Ставер. 15 лет. Родители – Лариса Грибалёва и Александр Ставер. Об Алисе известно не так много. Даёт маме модные советы, любимой колыбельной была «Ты хотя бы позвони», планирует стать актрисой.

Фото: instagram.com/lisa_gribaleva

Анна Заворотнюк-Стрюкова. 23 года. Родители – Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Стрюков. Родилась в России, детство прошло в США, школу заканчивала в Великобритании. Потом девушка вернулась в Москву. В 16 лет ей начали предлагать сниматься в фильмах и приглашать на ТВ.

Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Шульгина (SHENA?). 25 лет. Родители – Валерия и Александр Шульгин. Родилась в Москве, там же училась. Далее поступила в театральный институт им. Щукина, во время обучения играла в постановках. В 2014 году Анна заключила договор с продюсером Иосифом Пригожиным, после чего стала серьёзно заниматься музыкой.

Фото: instagram.com/anna_shulgina

Виола Сюткина. 22 года. Родители – Виолетта Сюткина и Валерий Сюткин. Окончила частную школу в Москве. В 10 лет издала сборник своих стихов и рассказов. Высшее образование получала в Американском университете Парижа. Насколько известно, сейчас Виола всё ещё живёт в Париже и встречается с немецким студентом.

Фото: instagram.com/violasyutkina

Ева Лепс. 17 лет. Родители – Анна Шаплыкова и Григорий Лепс. В детстве Ева училась играть на фортепиано, планировала стать журналисткой. В 16 лет в составе группы Cosmos Girls снялась в клипе на сингл «Музыка». Также Ева выступала вместе с отцом.

Фото: instagram.com/eva_leps

Елизавета Варум. 20 лет. Родители – Анжелика Варум и Леонид Агутин. В детстве жила в Майами, там же училась. Создала свою рок-группу «Without Gravity», пишет музыку, играет на гитаре. Есть молодой человек по имени Марк.

Фото: instagram.com/avarum

Инга Меладзе. 28 лет. Родители – Ирина Меладзе и Валерий Меладзе. Училась в Кембридже, окончила Оксфордский университет по специальности «психология». Замужем за Нори Вергизом Сейчас супруги живут и работают в Лондоне.

Фото: instagram.com/ingameladze

Ксения Ситник. 23 года. Дочь Светланы Стаценко. С детства принимала участие в музыкальных конкурсах, в которых добилась высоких результатов. Стала первой участницей из Беларуси, которая победила на детском «Евровидении». Это случилось в 2005 году. Выпустила несколько альбомов и была телеведущей. В 2017 году окончила университет в Праге.

Фото: vk.com/seniyasitnik

Мария Кончаловская. 17 лет. Родители – Любовь Толкалина и Егор Кончаловский. Увлекается верховой ездой, рисованием, танцами, скалолазанием и йогой. Хочет стать режиссёром-мультипликатором и мастером видеомэппинга.

Фото: instagram.com/welkomtomari

Соня Войченко. 18 лет. Родители – Вера Брежнева и Виталий Войченко. Родилась в Днепропетровске, училась в Международной британской школе в Украине. В дальнейшем переехала в США, где хочет сделать карьеру модели. Увлекается верховой ездой. Дружит с Софией Евдокименко.

Фото: instagram.com/ververa

София Евдокименко. 17 лет. Родители – Светлана Евдокименко и Руслан Евдокименко. Внучка Софии Ротару. Училась в Печерской международной школе в Киеве. С ранних лет занималась балетом и танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, верховой ездой, брала уроки вокала. Хотела построить карьеру модели, осенью 2018 года попробовала себя в качестве певицы. Дружит с Соней Войченко.

Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Стефания Маликова. 19 лет. Родители – Дмитрий Маликов и Елены Маликовой. Родилась в Москве. Проявляла интерес к модельной карьере, снималась для модных журналов и принимала участие в показах. Девушка даже хотела быть дизайнером. Активно ведёт свою страницу в Instagram, на которую подписаны около 500 тысяч человек. После школы девушка поступила в МГИМО.