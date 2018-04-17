«Я люблю тебя больше жизни»: родные, коллеги и поклонники поздравляют Валерию с 50-летием

Новости России. 17 апреля свой день рождения празднует народная артистка России Валерия. Певице исполнилось 50 лет. В 1985 году Валерия приехала в Москву, поступила в класс эстрадного вокала РАМ им. Гнесиных. Эстрадному мастерству Валерию обучали народный артист СССР Иосиф Кобзон и народная артистка России Гелена Великанова.

Фото: instagram.com/valeriya

Творческую деятельность артистка начала в 1992 году, когда записала свой первый англоязычный альбом «The Taiga Symphony». Через 10 лет певица покинула шоу-бизнес из-за разногласий со своим мужем и продюсером Александром Шульгиным. В 2003 году артистка вновь вернулась на сцену. С праздником Валерию поздравили её родственники и друзья. Иосиф Пригожин, муж и продюсер Валерии:

Вот и наступил тот самый день, День рождения моей девочки. Я благодарю Бога каждый день за возможность быть рядом с такой фантастической женщиной, за любовь, за дружбу, за доверие. Я никогда в своей жизни и мечтать даже не мог встретить такого светлого и солнечного человека, порядочного и сильного. Нет ничего в мире сильнее любви. Наши совместные 15 лет пролетели как один день и более преданного человека я никогда не встречал и, наверное, никогда не встречу. Я люблю тебя больше жизни. Знаю, что мои чувства взаимны. С Днём рождения, мой ангел! Буду делать всё, что в моих силах, чтобы ты всегда была счастлива!

Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Анна Шульгина, дочь Валерии:

С Днём Рождения, Мамуля! Спасибо, что всегда готова подставить своё хрупкое плечо! Птичка певчая, летай свободно, вдохновляй, пой сладко и дальше. I love you.

Фото: instagram.com/anna_shulgina

Артемий Шульгин, старший сын Валерии:

Мамуль, сегодня – твой день, и я очень рад, что сегодня мы вместе. Горжусь тобой каждый день. Ты большущий пример для подражания. Ты Мама с большой буквы! У тебя такой богатый, красочный и интересный жизненный путь. Ты достигла таких высот! И всё равно идёшь с такой же хваткой сворачивать очередной поставленный перед собой Эверест. Не знаю откуда ты черпаешь энергию, ведь ты столько её отдаёшь людям. Спасибо тебе за любовь к нам и за бесконечный труд во благо нашей семьи. Я бесконечно благодарен за то, что ты, своим примером, ещё с раннего моего возраста заложила те моральные и нравственные ценности, которые помогают мне идти по жизни. Ты самый добрый и светлый человек на земле. Ты солнце в нашей семье и всегда им будешь. Будь счастлива всегда! Люблю! PS: не знаю как ты нас всех таких разных и непростых вытерпела.

Фото: instagram.com/artemynik

Филипп Киркоров:

Дорогая Лера! С Юбилеем! С Днём Рождения! Невероятно и невозможно поверить в эту цифру, эти летоисчисления и даты – не про тебя! Счастья, Любви, Песен и, конечно, Здоровья и ещё как минимум 50 лет, а я тебя буду выносить на руках на сцену, как Иосиф Давыдович Кобзон в своё время Изабеллу Юрьеву, не зря же он меня назвал и считает своим преемником.

Фото: instagram.com/fkirkorov

Инна Маликова, руководитель и солистка группы «Новые Самоцветы»:

Лерусь, с Днём Рождения, моя дорогая! Вот всего, что есть в Мире хорошего, я тебе желаю! Ты достойна самого лучшего на свете! Очень люблю тебя.

Фото: instagram.com/innamalikova

Фанаты также пожелали Валерии всего самого лучшего. «Лерочка, с Днём Рождения! Мира, теплоты, взаимности во всем!! И всего самого настоящего рядом!», «Счастья, здоровья, любви и добра!», «С днём рождения! Огромное спасибо за ваш талант! Радуйте нас своими хитами больше. Люблю», «С днём рождения, Валерия! Крепкого здоровья вам и вашим близким, и всего самого лучшего». Сама Валерия в свой праздник выразила признательность маме. Валерия, певица, народная артистка России:

Вот и наступил День моего рождения. Но это не мой праздник, а праздник моей мамы. Моя хорошая, спасибо тебе за жизнь, за любовь к музыке, за воспитание своим прекрасным примером, за неукротимый оптимизм, переданный мне по наследству, и за всё-всё, что ты для меня делала и делаешь. Будь, пожалуйста, здорова! Силы и энергия тебе очень пригодятся! Хочу, чтобы ты всегда была в нашем строю, и не просто, а шагала в первых рядах.

Фото: instagram.com/valeriya