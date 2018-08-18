«Очень красивые у вас детки»: Григорий Лепс показал фото с женой и всеми детьми

Новости России. На неделе Григорий Лепс опубликовал совместное фото с женой и детьми.
На снимке запечатлены сам Григорий, его супруга Анна Лепс, трое их детей – 16-летняя Ева, 11-летняя Николь и 8-летний Иван, а также дочь певца от первого брака – 33-летняя Инга.
«Семья в сборе», – написал Лепс.
Фото: instagram.com/gvleps
Необычной фотографии порадовались поклонники музыканта.
«Аааа, как это мило, самая лучшая семья на свете, любим всем сердцем»,
«Прямо неожиданно! Красивая фотография!»,
«Самый лучший день»: Григорий Лепс устроил концерт в метро
«Очень красивые у вас детки, какое счастье, когда вся семья в сборе»,
«Ну ничего себе, какие красавицы!».
Григорий не раз говорил, что у него прекрасная семья, но певец хочет, чтобы дети самостоятельно устраивались в жизни.
Например, в 2016 году Инга Лепс приняла участие в одном из «слепых» прослушиваний, членом жюри которого был её отец. Музыкант узнал голос дочери, но не стал говорить об этом коллегам. Остальные судьи признали, что у девушки неплохие вокальные данные, однако не выделили её среди других участников.
Ещё одна дочь певца, 16-летняя Ева, спела в составе группы Cosmos Girls. Девушки также сняли клип на песню.
Несколько лет назад Григорий Лепс рассказал о своём творческом пути.
«Даже если бы и останавливали, у них ничего бы не получилось» (подробнее здесь).