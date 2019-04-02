Тутберидзе рассказала, почему от неё могли уйти Медведева и Липницкая

Новости России. Тренер Этери Тутберидзе рассказала, что могло стать причиной ухода от нее титулованных спортсменов, например, Евгении Медведевой и Юлии Липницкой.
Мнение Тутберидзе прозвучало в интервью программе «Познер». На вопрос, почему от нее уходили выдающиеся спортсмены и не стала ли причиной ухода жесткость тренера, Тутберидзе ответила, что после завоевания титула с некоторыми фигуристами может начаться конфликт.
Этери Тутберидзе (в интервью программе «Познер»):
Наверное, эта жесткость сыграла роль, когда спортсмен уже что-то завоевал и решил, что теперь он может тренироваться по-другому и к нему надо обращаться по-другому. То есть, не надо меня по фамилии называть, если я плохо сделал, а по имени. Начинается конфликт, потому что я считаю, что ты как шел к медали, как к ней пришел, вот только таким способом ты и пойдешь дальше. Если я начну тебя жалеть, уменьшать нагрузки – вот сегодня ты устал, отдохнешь недельку, потом ты выйдешь и у тебя всё получится. Да ничего, все то же самое. Если раньше за эту неделю полностью происходила раскоординация, то и теперь будет то же самое. Почему ты вдруг должна взять эту неделю полного отдыха, почему вдруг для тебя нужно позвать отдельного хореографа. Почему ты не можешь больше заниматься в зале вместе со всеми? Почему? От того, что у тебя медаль? Как только сошел с подиума, все, ты никто. Ты должен доказать обратное на следующем старте. Пока ты не докажешь обратное, ты опять никто. У тебя есть прошлые какие-то медали, но это никак тебе не поможет в будущем.
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева перестала тренироваться у Этери Тутберидзе после Олимпиады-2018, где фигуристка завоевала серебро. Медведева переехала в Канаду и начала сотрудничать с Брайаном Орсером. На нынешнем чемпионате мира спортсменка завоевала бронзу.
Юлия Липницкая. Фото: instagram.com/tutberidze.eteri
Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая перешла к другому тренеру в 2015 году, а уже спустя два года решила завершить карьеру в 19 лет.