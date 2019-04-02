Тутберидзе рассказала, почему от неё могли уйти Медведева и Липницкая

Этери Тутберидзе (в интервью программе «Познер»):

Наверное, эта жесткость сыграла роль, когда спортсмен уже что-то завоевал и решил, что теперь он может тренироваться по-другому и к нему надо обращаться по-другому. То есть, не надо меня по фамилии называть, если я плохо сделал, а по имени. Начинается конфликт, потому что я считаю, что ты как шел к медали, как к ней пришел, вот только таким способом ты и пойдешь дальше. Если я начну тебя жалеть, уменьшать нагрузки – вот сегодня ты устал, отдохнешь недельку, потом ты выйдешь и у тебя всё получится. Да ничего, все то же самое. Если раньше за эту неделю полностью происходила раскоординация, то и теперь будет то же самое. Почему ты вдруг должна взять эту неделю полного отдыха, почему вдруг для тебя нужно позвать отдельного хореографа. Почему ты не можешь больше заниматься в зале вместе со всеми? Почему? От того, что у тебя медаль? Как только сошел с подиума, все, ты никто. Ты должен доказать обратное на следующем старте. Пока ты не докажешь обратное, ты опять никто. У тебя есть прошлые какие-то медали, но это никак тебе не поможет в будущем.

Тарасова и Тутберидзе, Мишин и Орсер. Кто сегодня делает фигуристов-чемпионов? (читать далее).

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева перестала тренироваться у Этери Тутберидзе после Олимпиады-2018, где фигуристка завоевала серебро. Медведева переехала в Канаду и начала сотрудничать с Брайаном Орсером. На нынешнем чемпионате мира спортсменка завоевала бронзу.