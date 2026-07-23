Разыграны последние медали чемпионата Беларуси по легкой атлетике

На чемпионате Беларуси по легкой атлетике разыграны заключительные комплекты наград. В секторе толкания ядра равных не нашлось Елене Трус. В лучшей попытке она отправила снаряд на отметку 17 метров 9 сантиметров, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Цифры не самые выдающиеся, однако девушка выступала не совсем в оптимальной форме. Нужно отметить, что конкуренток главная фаворитка опередила более чем на 2 метра.

Елена Трус, чемпионка Беларуси по легкой атлетике (толкание ядра):

Подвелись мы хорошо, ноги были отличные, руки. Просто из-за температуры, из-за плохого самочувствия мощи не хватало. Движение мне тоже понравилось. В принципе, я довольна подготовкой. Просто так сложилось.

Из других победителей следует отметить Татьяну Холодович, Максима Нестеренко, Елизавету Валуеву и особенно Романа Антохина. Он установил новый рекорд страны среди атлетов до 20 лет. Дистанцию в 200 метров спринтер преодолел за 20,73 секунды. Прежнее достижение держалось 16 лет.