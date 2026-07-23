Профсоюзы вышли в масштабные рейды по сельхозпредприятиям Беларуси

Уборочная кампания – настоящий экзамен на дисциплину и хозяйскую ответственность. Пока аграрии ведут бескомпромиссную борьбу за каждый центнер зерна, надзорные службы стоят на страже безопасности.
Чтобы страда не обернулась трагедией, профсоюзы вышли в масштабные рейды по сельхозпредприятиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная задача – сделать так, чтобы люди не забывали о собственной безопасности и не подвергали риску урожай. Профсоюзный контроль охватывает весь путь хлебороба – от медосмотра до работы в поле. Проверка начинается с диспетчерской предприятия «Славмол» – водители и механизаторы получают допуск к смене. Правило жесткое: без теста на трезвость к рулю не подойдут.
Следующая остановка – в поле. Пять комбайнов сегодня завершают уборку озимого рапса – под него в хозяйстве отвели 700 гектаров. Нагрузка колоссальная, а значит, и внимание к деталям должно быть удвоенным.
Впрочем, инспекторы проверяют каждую деталь вне зависимости от года выпуска машины. Под пристальным вниманием технической инспекции труда – полная укомплектованность: огнетушители, медицинские аптечки. К горячему сезону хозяйство готовилось заранее: провели ремонт техники, полностью закрыли кадровый вопрос, укомплектовали экипажи.
Игорь Степанов, директор сельхозпредприятия «Славмол»:
К подготовке к уборочной кампании мы подошли ответственно. Процент готовности зерноуборочных комбайнов составляет 100 %, зерносушильных комплексов также 100 %. Все комбайны укомплектованы механизаторами. Зерносушильные комплексы укомплектованы на 100 % операторами. Работа на зерносушильных комплексах ведется в две смены. Комбайнеры работают в зависимости от погоды.
Рейды носят комплексный характер: вместе с технической инспекцией профсоюзов в мониторингах участвуют представители комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, а также мобильные группы. Главная цель этих проверок – не наказать, а отладить работу, в которой ценен и каждый центнер зерна и каждый человек.
Подробности в видео.