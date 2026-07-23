Профсоюзы вышли в масштабные рейды по сельхозпредприятиям Беларуси

Уборочная кампания – настоящий экзамен на дисциплину и хозяйскую ответственность. Пока аграрии ведут бескомпромиссную борьбу за каждый центнер зерна, надзорные службы стоят на страже безопасности. Чтобы страда не обернулась трагедией, профсоюзы вышли в масштабные рейды по сельхозпредприятиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная задача – сделать так, чтобы люди не забывали о собственной безопасности и не подвергали риску урожай. Профсоюзный контроль охватывает весь путь хлебороба – от медосмотра до работы в поле. Проверка начинается с диспетчерской предприятия «Славмол» – водители и механизаторы получают допуск к смене. Правило жесткое: без теста на трезвость к рулю не подойдут. Следующая остановка – в поле. Пять комбайнов сегодня завершают уборку озимого рапса – под него в хозяйстве отвели 700 гектаров. Нагрузка колоссальная, а значит, и внимание к деталям должно быть удвоенным.