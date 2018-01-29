«Я абсолютно счастлив»: в свой День рождения Маликов рассказал о рождении сына

Новости России. 29 января певцу Дмитрию Маликову исполнилось 48 лет. В свой день рождения исполнитель рассказал о том, что стал отцом во второй раз.

Напомним, новость о рождении наследника у Маликова появилась на минувших выходных.

Ребенка семье артиста родила суррогатная мать – здесь подробнее.

Дмитрий Маликов, певец:

Когда я записывал это видео, еще не произошло главное событие прошедшего года моей жизни, а именно – рождение сына! А теперь оно случилось, и я абсолютно счастлив! Чего и вам желаю!

Пост был сопровожден хэштегом «у меня родился сын».