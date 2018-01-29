«Я абсолютно счастлив»: в свой День рождения Маликов рассказал о рождении сына
Новости России. 29 января певцу Дмитрию Маликову исполнилось 48 лет. В свой день рождения исполнитель рассказал о том, что стал отцом во второй раз.
Напомним, новость о рождении наследника у Маликова появилась на минувших выходных.
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Дмитрий Маликов, певец:
Когда я записывал это видео, еще не произошло главное событие прошедшего года моей жизни, а именно – рождение сына! А теперь оно случилось, и я абсолютно счастлив! Чего и вам желаю!
Пост был сопровожден хэштегом «у меня родился сын».
Жена и дочь Дмитрия Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova
В видео, которое Маликов опубликовал в своей праздник, певец рассказал о планах. Исполнитель отметил, что иногда он выглядит нелепо и порой даже смешно, но он дышит воздухом 2018 года.
Дмитрий Маликов:
Помните старый афоризм «Приглядись, не настегиваешь ли ты мертвую лошадь». Я просто не хочу ехать на полудохлой кобыле стареющего ретро-исполнителя, паразитирующего на своих старых достижениях. Спасибо, что принимаете меня таким. А кто не принимает, слушайте мои старые песни и ностальгируете. А мне надо идти вперед.
Фото: instagram.com/dmitriy_malikov
Поклонники поздравили музыканта с двойным праздником и отметили, что начинать «с чистого листа» нужно не бояться в любом возрасте. «Пусть ваш малыш растет здоровым, счастливым и талантливым, как и вы! И продолжает вашу династию».