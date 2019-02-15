Вся в бабушку. Как выглядит 18-летняя внучка Софии Ротару

Известная певица София Ротару поделилась в Instagram премьерой песни, которую исполнила её внучка. В связи с этим событием мы решили посмотреть, как выглядит София Евдокименко сейчас.
Известная певица София Ротару поделилась в Instagram премьерой песни, которую исполнила её внучка. В связи с этим событием мы решили посмотреть, как выглядит София Евдокименко сейчас.
Фото: instagram.com/iamsofiaeve
Софии 18 лет, она является дочкой сына Ротару Руслана Евдокименко. Стоит отметить, что девушку назвали в честь бабушки.
Фото: instagram.com/rusevdokimenko
С ранних лет девочка занималась балетом и танцами, училась играть на фортепиано и брала уроки вокала. В детстве София много общалась с дочкой Веры Брежневой, также девочки вместе участвовали в фотосессиях.
В подростковом возрасте Евдокименко активно выступала в роли модели, снимаясь для различных глянцевых журналов и участвуя в модных показах. Однако осенью 2018 года София решила попробовать себя в музыке.
Фото: instagram.com/rusevdokimenko
Ротару поддержала решение Софии, впрочем, она всегда поощряла желания внучки, за что Евдокименко очень любит свою бабушку. Девушка часто публикует в соцсетях снимки с популярной певицей.
Фото: instagram.com/iamsofiaeve
У Евдокименко есть старший брат Анатолий. Парень много помогает Софии. Поначалу он фотографировал сестру, а теперь выступает в роли её продюсера.
Фото: instagram.com/iamsofiaeve
Не так давно мы рассказывали о ещё одной юной знаменитости – Елизавете Варум.
У девушки уже есть своя рок-группа – подробнее здесь.
Фото: instagram.com/iamsofiaeve
Фото: instagram.com/iamsofiaeve
Фото: instagram.com/iamsofiaeve