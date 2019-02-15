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Вся в бабушку. Как выглядит 18-летняя внучка Софии Ротару

15 февраля 2019 14:20
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Известная певица София Ротару поделилась в Instagram премьерой песни, которую исполнила её внучка. В связи с этим событием мы решили посмотреть, как выглядит София Евдокименко сейчас.  

Вся в бабушку. Как выглядит 18-летняя внучка Софии Ротару-1

Фото: instagram.com/iamsofiaeve  

Софии 18 лет, она является дочкой сына Ротару Руслана Евдокименко. Стоит отметить, что девушку назвали в честь бабушки.  

Вся в бабушку. Как выглядит 18-летняя внучка Софии Ротару-4

Фото: instagram.com/rusevdokimenko  

С ранних лет девочка занималась балетом и танцами, училась играть на фортепиано и брала уроки вокала. В детстве София много общалась с дочкой Веры Брежневой, также девочки вместе участвовали в фотосессиях.  

В подростковом возрасте Евдокименко активно выступала в роли модели, снимаясь для различных глянцевых журналов и участвуя в модных показах. Однако осенью 2018 года София решила попробовать себя в музыке.  

Вся в бабушку. Как выглядит 18-летняя внучка Софии Ротару-7

Фото: instagram.com/rusevdokimenko  

Ротару поддержала решение Софии, впрочем, она всегда поощряла желания внучки, за что Евдокименко очень любит свою бабушку. Девушка часто публикует в соцсетях снимки с популярной певицей.  

Вся в бабушку. Как выглядит 18-летняя внучка Софии Ротару-10

Фото: instagram.com/iamsofiaeve  

У Евдокименко есть старший брат Анатолий. Парень много помогает Софии. Поначалу он фотографировал сестру, а теперь выступает в роли её продюсера.  

Вся в бабушку. Как выглядит 18-летняя внучка Софии Ротару-13

Фото: instagram.com/iamsofiaeve  

Не так давно мы рассказывали о ещё одной юной знаменитости – Елизавете Варум. 

У девушки уже есть своя рок-группа – подробнее здесь.  

Вся в бабушку. Как выглядит 18-летняя внучка Софии Ротару-16

Фото: instagram.com/iamsofiaeve  

Вся в бабушку. Как выглядит 18-летняя внучка Софии Ротару-18

Фото: instagram.com/iamsofiaeve  

Вся в бабушку. Как выглядит 18-летняя внучка Софии Ротару-20

Фото: instagram.com/iamsofiaeve  

# Звезды # калейдоскоп # София Ротару # Руслан Евдокименко

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