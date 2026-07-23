Белорусские фиджитал-спортсмены готовятся к «Играм будущего» в Астане

Шагая в ногу со временем, белорусы готовятся к «Играм будущего» по фиджитал-спорту. В преддверии главного старта сезона наши парни усердно тренируются и настраиваются на победный лад, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские фиджитал-спортсмены входят в тройку лучших на планете. Необычная дисциплина полюбилась многим из-за своего уникального формата, который совмещает реальную игру и виртуальные баталии. В двух направлениях – шутере и танцах – наши команды получили уайлд-кард на самый престижный турнир года в Астане.

А вот в игровых видах спорта путевку на соревнования нужно было заработать. Фиджитал-футболистам эта задача пока не покорилась, а баскетболисты уверенно вышли в основную часть форума, дойдя до финала отборочного этапа – так называемого Contenders.