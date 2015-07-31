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Джулия Робертс разводится с мужем после 13 лет брака

31 июля 2015 16:35
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Новости США. После тринадцати лет совместной жизни супруг актрисы Дэнни Модер подал на развод. Теперь пара решает вопросы с разделом имущества и опекой над тремя детьми.
«Может ли хоть один брак выжить в Голливуде?» – задается вопросом автор издания Hollywood Life.

Джулия Робертс разводится с мужем после 13 лет брака-1

Робертс познакомилась с будущим мужем в 2001 году на съемках фильма «Мексиканец». Он работал оператором.

По данным источника, близкого к паре, Модер является инициатором бракоразводного процесса.

Поклонник Джулии Робертс сделал на своем теле 82 татуировки с ее изображением. Фото здесь. 

Ни Джулия, ни Дэнни информацию о разводе пока не комментируют.

Источник, близкий к паре: 
Дэнни просто чувствует, что их отношения перестали быть честными и партнерскими.

Джулия Робертс разводится с мужем после 13 лет брака-3

Со слов того же знакомого, Робертс всегда все делает по-своему, мнение супруга игнорирует, кроме того, она очень эмоциональна и вспыльчива.

В прошлом году Голливуд потрясло известие о расставании Антонио Бандераса и Мелани Гриффит. Инициатором развода стала Гриффит: в качестве причины женщина назвала «непреодолимые разногласия». На неделе Антонио решил ускорить бракоразводный процесс, чтобы, наконец, начать новую жизнь с другой женщиной.

Почему женщины терпят измены своих мужчин? Выясняли в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ. Подробнее здесь. 

# Звезды # Фотофакт # Кино # Джулия Робертс # Развод # Дэнни Модер

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