Джулия Робертс разводится с мужем после 13 лет брака

Новости США. После тринадцати лет совместной жизни супруг актрисы Дэнни Модер подал на развод. Теперь пара решает вопросы с разделом имущества и опекой над тремя детьми. « Может ли хоть один брак выжить в Голливуде? » – задается вопросом автор издания Hollywood Life .

Источник, близкий к паре: Дэнни просто чувствует, что их отношения перестали быть честными и партнерскими.

Ни Джулия, ни Дэнни информацию о разводе пока не комментируют.

Поклонник Джулии Робертс сделал на своем теле 82 татуировки с ее изображением. Фото здесь.

Робертс познакомилась с будущим мужем в 2001 году на съемках фильма «Мексиканец». Он работал оператором.

Со слов того же знакомого, Робертс всегда все делает по-своему, мнение супруга игнорирует, кроме того, она очень эмоциональна и вспыльчива.

В прошлом году Голливуд потрясло известие о расставании Антонио Бандераса и Мелани Гриффит. Инициатором развода стала Гриффит: в качестве причины женщина назвала «непреодолимые разногласия». На неделе Антонио решил ускорить бракоразводный процесс, чтобы, наконец, начать новую жизнь с другой женщиной.