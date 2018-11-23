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«Лучшие черты от папы и мамы»: дочерью Агутина и Варум восторгаются поклонники

23 ноября 2018 10:29
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Новости России. Поклонники творчества Леонида Агутина и Анжелики Варум восторгаются их дочерью и замечают необыкновенное сходство.  

Агутин и Варум нечасто публикуют фотографии Елизаветы в Instagram, преимущественно поводом для новых снимков являются семейные встречи и день рождения девушки.  

«Лучшие черты от папы и мамы»: дочерью Агутина и Варум восторгаются поклонники-1

Фото: instagram.com/agutinleonid  

«Верим в тебя, в наше лучшее творение! Ты смотришь на мир с того же ракурса, что и мы с мамой. От этого невероятно волнительно, ответственно и радостно быть твоими родителями. Иди вперёд, свершай и покоряй горизонты!», – поздравил Агутин дочку в феврале.  

«Лучшие черты от папы и мамы»: дочерью Агутина и Варум восторгаются поклонники-4

Фото: instagram.com/agutinleonid  

Тогда же поздравила и Варум, сравнив дочь с кошкой.  

«Ты «унаследовала» всё самое лучшее от этого умного, независимого, грациозного создания природы. Я желаю тебе оставаться такой многие-многие годы», – написала Анжелика.  

«Лучшие черты от папы и мамы»: дочерью Агутина и Варум восторгаются поклонники-7

Фото: instagram.com/avarum  

В тот раз подписчики отметили схожесть девушки с родителями.  

«Она – копия мамы»,  

«Такая тонкая и нежная! Взяла лучшие черты от папы и мамы!»,  

«Мама и папа в одном лице»,  

«Очень красивая! Причём в ней есть и Леонид и Анжелика, нельзя сказать, что похожа на кого-то одного! Поздравляю!».  

«Лучшие черты от папы и мамы»: дочерью Агутина и Варум восторгаются поклонники-10

Фото: instagram.com/avarum  

Елизавета Варум живёт в Майами, у неё есть своя рок-группа. А ещё у девушки есть молодой человек. Этому даже была посвящена одна из публикаций Анжелики в Instagram.  

«Зовут его Марк. Ему 21 год. Его отец и мама родились и выросли на Кубе. Марк родился в Америке. Он потрясающий музыкант, без вредных привычек. Направление, которое он «исповедует», называется концептуальный рок. За его плечами несколько профессиональных альбомов. Марк лидер группы, виртуозный барабанщик, замечательный певец и очень тонкий, деликатный человек», – рассказала о молодом человеке дочери Варум-старшая.  

«Лучшие черты от папы и мамы»: дочерью Агутина и Варум восторгаются поклонники-13

Фото: instagram.com/avarum  

Стоит отметить, что у Елизаветы есть сестра Полина – дочь Агутина от первого брака. Леонид и Анжелика говорят, что девушки хорошо ладят между собой.  

«Лучшие черты от папы и мамы»: дочерью Агутина и Варум восторгаются поклонники-16

Фото: instagram.com/agutinleonid  

Осенью 2018 года Лолита показала 8-месячную дочь на видео. 

«Это самый дорогой подарок в твоей жизни» (подробнее здесь).  

# Звезды # калейдоскоп # Леонид Агутин # Анжелика Варум # Елизавета Варум # Фотофакт

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