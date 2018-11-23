«Лучшие черты от папы и мамы»: дочерью Агутина и Варум восторгаются поклонники

Агутин и Варум нечасто публикуют фотографии Елизаветы в Instagram, преимущественно поводом для новых снимков являются семейные встречи и день рождения девушки.

«Верим в тебя, в наше лучшее творение! Ты смотришь на мир с того же ракурса, что и мы с мамой. От этого невероятно волнительно, ответственно и радостно быть твоими родителями. Иди вперёд, свершай и покоряй горизонты!», – поздравил Агутин дочку в феврале.

«Ты «унаследовала» всё самое лучшее от этого умного, независимого, грациозного создания природы. Я желаю тебе оставаться такой многие-многие годы», – написала Анжелика.

«Очень красивая! Причём в ней есть и Леонид и Анжелика, нельзя сказать, что похожа на кого-то одного! Поздравляю!».

Елизавета Варум живёт в Майами, у неё есть своя рок-группа. А ещё у девушки есть молодой человек. Этому даже была посвящена одна из публикаций Анжелики в Instagram.

«Зовут его Марк. Ему 21 год. Его отец и мама родились и выросли на Кубе. Марк родился в Америке. Он потрясающий музыкант, без вредных привычек. Направление, которое он «исповедует», называется концептуальный рок. За его плечами несколько профессиональных альбомов. Марк лидер группы, виртуозный барабанщик, замечательный певец и очень тонкий, деликатный человек», – рассказала о молодом человеке дочери Варум-старшая.