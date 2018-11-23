«Лучшие черты от папы и мамы»: дочерью Агутина и Варум восторгаются поклонники
Новости России. Поклонники творчества Леонида Агутина и Анжелики Варум восторгаются их дочерью и замечают необыкновенное сходство.
Агутин и Варум нечасто публикуют фотографии Елизаветы в Instagram, преимущественно поводом для новых снимков являются семейные встречи и день рождения девушки.
Фото: instagram.com/agutinleonid
«Верим в тебя, в наше лучшее творение! Ты смотришь на мир с того же ракурса, что и мы с мамой. От этого невероятно волнительно, ответственно и радостно быть твоими родителями. Иди вперёд, свершай и покоряй горизонты!», – поздравил Агутин дочку в феврале.
Фото: instagram.com/agutinleonid
Тогда же поздравила и Варум, сравнив дочь с кошкой.
«Ты «унаследовала» всё самое лучшее от этого умного, независимого, грациозного создания природы. Я желаю тебе оставаться такой многие-многие годы», – написала Анжелика.
Фото: instagram.com/avarum
В тот раз подписчики отметили схожесть девушки с родителями.
«Она – копия мамы»,
«Такая тонкая и нежная! Взяла лучшие черты от папы и мамы!»,
«Мама и папа в одном лице»,
«Очень красивая! Причём в ней есть и Леонид и Анжелика, нельзя сказать, что похожа на кого-то одного! Поздравляю!».
Фото: instagram.com/avarum
Елизавета Варум живёт в Майами, у неё есть своя рок-группа. А ещё у девушки есть молодой человек. Этому даже была посвящена одна из публикаций Анжелики в Instagram.
«Зовут его Марк. Ему 21 год. Его отец и мама родились и выросли на Кубе. Марк родился в Америке. Он потрясающий музыкант, без вредных привычек. Направление, которое он «исповедует», называется концептуальный рок. За его плечами несколько профессиональных альбомов. Марк лидер группы, виртуозный барабанщик, замечательный певец и очень тонкий, деликатный человек», – рассказала о молодом человеке дочери Варум-старшая.
Фото: instagram.com/avarum
Стоит отметить, что у Елизаветы есть сестра Полина – дочь Агутина от первого брака. Леонид и Анжелика говорят, что девушки хорошо ладят между собой.
Фото: instagram.com/agutinleonid
Осенью 2018 года Лолита показала 8-месячную дочь на видео.
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