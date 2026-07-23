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Вероятность сельскохозяйственной засухи в Западной Европе выросла в 5 раз

23 июля 2026 19:55
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Из-за климатических изменений вероятность сельскохозяйственной засухи в Западной Европе выросла в пять раз. Ученые подтверждают, что экстремальные температуры стремительно иссушают почву, реки и озера в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потери урожая зерновых в Европе уже оцениваются в 2 миллиарда евро, а общий сбор зерна сократится на 9 миллионов тонн. К примеру, Франция столкнулась с худшим урожаем кукурузы за последние 50 лет, а румынские фермеры потеряли более миллиона гектаров посевов. 

Жара нанесла удар и по экономике Великобритании. Июньская волна зноя обошлась стране в миллиард фунтов стерлингов. На этом фоне усугубляется ситуация с продовольственной безопасностью в Европе. В конце июля цены на пшеницу на парижской бирже резко подскочили почти на 4 %, достигнув 244 евро за тонну.

# Кризис в ЕС

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