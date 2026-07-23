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Белорусские гребцы пробились в полуфиналы и финал молодежного первенства планеты

23 июля 2026 18:23
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В Германии набирает ход чемпионат мира по академической гребле среди спортсменов до 23 лет. Белорусские экипажи начали борьбу за награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Напрямую в финал квалифицировалась Мария Борисевич: она выступает в легком классе лодок. В предварительном заезде девушка показала второй результат в квартете. Остальным нашим атлетам предстоит стадия одной второй. Туда пробились Никита Корнеев, а также женская двойка парная. Кроме того, спор за награды продолжат отечественные четверки. Неудача постигла лишь Доминику Буткевич: она выбыла из числа претендентов на пьедестал. Всего Беларусь представляют 15 человек в 8 видах программы.

# Гребля

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