Белорусские гребцы пробились в полуфиналы и финал молодежного первенства планеты

В Германии набирает ход чемпионат мира по академической гребле среди спортсменов до 23 лет. Белорусские экипажи начали борьбу за награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напрямую в финал квалифицировалась Мария Борисевич: она выступает в легком классе лодок. В предварительном заезде девушка показала второй результат в квартете. Остальным нашим атлетам предстоит стадия одной второй. Туда пробились Никита Корнеев, а также женская двойка парная. Кроме того, спор за награды продолжат отечественные четверки. Неудача постигла лишь Доминику Буткевич: она выбыла из числа претендентов на пьедестал. Всего Беларусь представляют 15 человек в 8 видах программы.