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Больше не Гном Гномыч? Рудковская и Плющенко хотят отказаться от прозвища сына

02 апреля 2019 11:58
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Новости России. Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Полющенко – 6-летний Александр – давно известен под именем Гном Гномыч. 

Однако недавно в Instagram мальчика, на который подписаны более 330 тысяч человек и который модерируется родителями, появился пост. В нем родители опубликовали фото первой обложки мальчика для глянцевого журнала и задумались о том, что может быть пришло время перестать использовать прозвище сына, которое обрело популярность в сети.  

Что публикует семья Евгения Плющенко в Instagram  

На фото мальчик запечатлен еще младенцем вместе с родителями.  

Больше не Гном Гномыч? Рудковская и Плющенко хотят отказаться от прозвища сына-1

Фото: instagram.com/gnomgnomych

«Мне очень шёл колпачок, который мне надели в роддоме, и меня родители ласково прозвали Гном Гномычем . 3 месяца назад мне исполнилось 6 лет. Как Вы считаете, надо ли мне менять имя на моей странице или все-таки на годик ещё оставить как мою фишку и мою узнаваемость на просторах инстаграма? Решать Вам, посчитаем потом все за и против».  

Многие поддержали идею о том, что мальчика пора называть Александром, а некоторые отметили, что Саша еще маленький и милое прозвище Гном Гномыч ему вполне подходит.  

Больше не Гном Гномыч? Рудковская и Плющенко хотят отказаться от прозвища сына-4

Фото: instagram.com/gnomgnomych

Стоит отметить, что у 6-летнего мальчика очень плотный график – он занимается фигурным катанием и выступает вместе с отцом в ледовых шоу, снимается в клипах и участвует в модных показах.  

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# Звезды # калейдоскоп # Гном Гномыч # Александр Плющенко # Яна Рудковская # Евгений Плющенко

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