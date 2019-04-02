Больше не Гном Гномыч? Рудковская и Плющенко хотят отказаться от прозвища сына

Новости России. Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Полющенко – 6-летний Александр – давно известен под именем Гном Гномыч.

Однако недавно в Instagram мальчика, на который подписаны более 330 тысяч человек и который модерируется родителями, появился пост. В нем родители опубликовали фото первой обложки мальчика для глянцевого журнала и задумались о том, что может быть пришло время перестать использовать прозвище сына, которое обрело популярность в сети.

Что публикует семья Евгения Плющенко в Instagram

На фото мальчик запечатлен еще младенцем вместе с родителями.