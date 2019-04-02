Больше не Гном Гномыч? Рудковская и Плющенко хотят отказаться от прозвища сына
Новости России. Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Полющенко – 6-летний Александр – давно известен под именем Гном Гномыч.
Однако недавно в Instagram мальчика, на который подписаны более 330 тысяч человек и который модерируется родителями, появился пост. В нем родители опубликовали фото первой обложки мальчика для глянцевого журнала и задумались о том, что может быть пришло время перестать использовать прозвище сына, которое обрело популярность в сети.
Что публикует семья Евгения Плющенко в Instagram
На фото мальчик запечатлен еще младенцем вместе с родителями.
Фото: instagram.com/gnomgnomych
«Мне очень шёл колпачок, который мне надели в роддоме, и меня родители ласково прозвали Гном Гномычем . 3 месяца назад мне исполнилось 6 лет. Как Вы считаете, надо ли мне менять имя на моей странице или все-таки на годик ещё оставить как мою фишку и мою узнаваемость на просторах инстаграма? Решать Вам, посчитаем потом все за и против».
Многие поддержали идею о том, что мальчика пора называть Александром, а некоторые отметили, что Саша еще маленький и милое прозвище Гном Гномыч ему вполне подходит.
Фото: instagram.com/gnomgnomych
Стоит отметить, что у 6-летнего мальчика очень плотный график – он занимается фигурным катанием и выступает вместе с отцом в ледовых шоу, снимается в клипах и участвует в модных показах.
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