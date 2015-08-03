Фигуристка Татьяна Навка вышла замуж за пресс-секретаря президента РФ

В Интервью агентству «Р-Спорт» Навка рассказала, что торжество прошло великолепно.



Татьяна Навка:

Свадьба прошла великолепно, все было очень душевно, мило. Приехали все наши друзья: и мои, и Дмитрия Сергеевича, даже друзья детства. Чувствую себя самой счастливой невестой на свете. Самое замечательное, что наша маленькая Надюша уже ходит, она выступала, танцевала, это огромное счастье, для нее это будет память на всю жизнь.