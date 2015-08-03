Фигуристка Татьяна Навка вышла замуж за пресс-секретаря президента РФ
Новости России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сочетались узами брака. Торжество прошло в минувшую субботу в Сочи.
Для официальной церемонии Татьяна выбрала роскошное платье от Валентина Юдашкина.
Невеста с подружками. Источник фото: instagram.com/alika_smekhova
Среди гостей, пришедших поздравить пару в знаменательный день, – немало известных персон: семья Юдашкиных, супруги Игорь и Ольга Крутые, Анна Семенович, Алика Смехова, Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Анжелика Варум и Леонид Агутин и многие другие.
Филипп Киркоров. Источник фото: instagram.com/mitvoltv
В Интервью агентству «Р-Спорт» Навка рассказала, что торжество прошло великолепно.
Татьяна Навка:
Свадьба прошла великолепно, все было очень душевно, мило. Приехали все наши друзья: и мои, и Дмитрия Сергеевича, даже друзья детства. Чувствую себя самой счастливой невестой на свете. Самое замечательное, что наша маленькая Надюша уже ходит, она выступала, танцевала, это огромное счастье, для нее это будет память на всю жизнь.
Источник фото: instagram.com/ mitvoltv
Для Татьяны Навки брак стал вторым, для Дмитрия Пескова – третьим. Пара воспитывает общую дочь Надежду. От первого брака со спортсменом Александром Жулиным у Навки есть старшая дочь Александра. У 47-летнего Пескова от предыдущего брака трое детей – два сына и дочь.