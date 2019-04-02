Близнецы 20 лет обменивались водительскими правами. Потом один из них облысел

Новости Китая. В Китае два брата-близнеца 20 лет менялись водительскими правами. Но затем один из них облысел.

Как сообщает odditycentral.com со ссылкой на СМИ Китая, до 2017 года братья с фамилией Янь менялись водительскими удостоверениями, если у одного из них временно забирали права за нарушение ПДД.

Однажды один из братьев был лишён водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Тогда он попросил брата поделиться своим водительским удостоверением, тот не возражал. Позже второго брата тоже временно лишили прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. Но к тому моменту водительское удостоверение вернули первому брату. Так продолжалось 20 лет.

Уловка была раскрыта в родном городе братьев – Цзямусы. Полицейские остановили мужчину. Увидев его лицо, офицеры предположили, что гражданин не имеет права управлять машиной, поскольку ранее был пойман нетрезвым за рулём. Однако водитель протянул действующее удостоверение.

Тогда полицейские выяснили по базе данных, что у мужчины есть брат-близнец. Гражданин заверил, что он тот самый добропорядочный брат. Но за прошедшие 20 лет кое-что изменилось – один из братьев облысел. И именно безволосый брат был лишён прав. Поэтому лысый мужчина был вынужден во всём сознаться. Он же добавил, что уловка срабатывала два десятилетия.

Водителя оштрафовали на две тысячи юаней (около 300 долларов), его дальнейшая судьба неизвестна.

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