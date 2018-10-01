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«Где мама? Где ребёнок?» Старшая дочь Веры Брежневой растёт её копией

01 октября 2018 09:40
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Певица Вера Брежнева показала фото со старшей дочерью.

Снимком исполнительница поделилась на своей странице в Instagram. 17-летняя дочь артистки София отмечает День ангела.  

Вера Брежнева:
Моя надежда, моя любовь, моя София. Сегодня наши именины. И единственный день, когда София – мама Веры. Поздравляем всех девушек, у кого тоже сегодня праздник. Силы духа, силы веры, силы любви всем нам.

«Где мама? Где ребёнок?» Старшая дочь Веры Брежневой растёт её копией -1

Фото: instagram.com/ververa

Подписчики отметили, что на снимках мама и дочь выглядят, как сестры. «Где мама? Где ребенок?»,  – задавались вопросами интернет-пользователи.

«Не устаю восхищаться ею каждый день, каждый час»: Брежнева и Меладзе впервые рассказали о своей семье (читайте далее).

София же на своей странице в соцсети выложила такое же фото и отметила, «как бы тяжело не было, я всегда знаю, что ты рядом со мной».

36-летняя Вера Брежнева также воспитывает 8-летнюю дочь Сару.

«Где мама? Где ребёнок?» Старшая дочь Веры Брежневой растёт её копией -4

Фото: instagram.com/ververa

В сентябре сеть покорила 88-летняя мама певицы и супруги экс-президента Франции Карлы Бруни.

Женщина показала свое фото в ярком купальнике (здесь подробнее).

# Звезды # калейдоскоп # Вера Брежнева # София Киперман # Фотофакт

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