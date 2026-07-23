Александр Шагойко оценил игру «Динамо» против «Нефтчи»

Минское «Динамо» в волевом стиле и по делу победило «Нефтчи». Подопечные Александра Шагойко проспали старт встречи. Первый мяч побывал в их воротах уже на второй минуте. Дальше – больше. К 10-й наши парни уступали уже со счетом 0:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Такой поворот событий может выбить из колеи кого угодно. Но бело-голубые собрали волю в кулак и отодвинули игру от собственных ворот. Все чаще мяч гостил в неприятельской штрафной. На 36-й минуте Карэн Варданян отквитал гол. После перерыва хозяева вынуждены были капитулировать еще трижды. «Динамо» победило – 4:2.

Александр Шагойко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

В целом парни большие молодцы и выдержали план на игру. Соответственно, все вылилось в результат. Поэтому довольны. Ну и смотрим со сдержанным оптимизмом в будущее. Поэтому понимаем, с кем играем. Понимаем, что впереди еще одна игра, и будет она намного тяжелее, чем эта.