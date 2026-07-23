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Белорусские гребцы на байдарках и каноэ вышли в финалы молодежного чемпионата Европы

23 июля 2026 20:06
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В Венгрии собрались сильнейшие молодые гребцы на байдарках и каноэ. Здесь проходит молодежное первенство континента. Наши спортсмены по итогам предварительных заездов показали высокий уровень готовности, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Практически все экипажи, выходившие на воду, отобрались в финалы напрямую. Борьбу в решающих стадиях на разных дистанциях гарантировано продолжат 15 лодок. Причем многие показали лучшее время в отборе. К примеру, среди юниоров на тысяче метрах вне конкуренции были каноист Глеб Ковалевич и байдарочница Юлия Ходько. Среди спортсменов до 23-х лет самым быстрым оказался байдарочник Денис Ермоленко. Также в финалах увидим двойки и четверки. Медальные заезды состоятся в субботу и в воскресенье.

# Гребля

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