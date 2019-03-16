«Для меня это неприемлемо». Анастасия Заворотнюк рассказала, почему не выкладывала фото во время беременности

Новости России. Актриса Заворотнюк стала мамой в третий раз. Она родила дочь. Когда девочке исполнилось 4 месяца родители представили ее общественности. Анастасия Заворотнюк, ее супруг Петр Чернышев и малышка появились на обложке журнала «HELLO!». Там же было опубликовано большое интервью с актрисой. В нем она рассказала, как готовилась к беременности, на кого похожа малышка и как старшие дети приняли нового члена семьи.

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Родители назвали девочку Милой в честь героини поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Мила – это полное имя малышки, но оно производное от имени Людмила. Фигурист Петр Чернышев как раз принимал участие в ледовом спектакле с одноименным названием. Это и предрешило судьбу имени дочки спортсмена. «Знакомьтесь, Мила Чернышева». Анастасия Заворотнюк впервые показала 4-месячную дочь (читать далее). Также актриса рассказала, почему не публиковала свои фото во время беременности. Анастасия Заворотнюк (в интервью «HELLO!»):

Я никого не сужу, но лично для меня это неприемлемо. Это такой интимный момент. Я не снималась ни во время первой, ни во время второй беременности.

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk