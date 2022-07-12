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«Патриотизм нужно взращивать, как любимый сад, искореняя сорняки и поливая искренностью». Интервью с Григорием Азарёнком

12 июля 2022 06:23
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За красно-белым логотипом телеканала СТВ скрывается большая команда, которая каждый день старается для своих телезрителей и читателей. Ежедневно выходят в эфир новости, программы и статьи. А генераторы идей для их создания – наши сотрудники. Именно поэтому мы решили немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о команде телеканала «Столичное телевидение».  

Сегодня мы взяли интервью у ведущего авторских рубрик Григория Азарёнка.  

«Патриотизм нужно взращивать, как любимый сад, искореняя сорняки и поливая искренностью». Интервью с Григорием Азарёнком-1

Как вы считаете, важно ли подрастающему поколению прививать патриотизм и почему?  

Григорий Азарёнок, ведущий авторских рубрик:  
Привить патриотизм невозможно. Это не вакцина. Патриотизм нужно взращивать, как любимый сад, искореняя сорняки и поливая искренностью. Самое главное здесь – семья. Никита Михалков часто цитирует свою мудрую маму: «Воспитывать нужно, пока лежит поперёк кровати. Когда лёг вдоль – уже поздно». Нудные, унылые, скучные лекции только отобьют у людей всякое желание думать об этом. Патриотичной должна быть атмосфера в стране. Музыка, надписи, флаги, песни, названия, ритуалы, массовые мероприятия. Естественно, практический труд. Великолепную идею придумал Александр Лукьянов, глава БРСМ – всемолодёжная стройка в Хатыни. Чтобы в этом святом месте молодые люди проходили всё своими ногами, прочувствовали атмосферу, вложили свой труд. В это место будут ходить все последующие поколения белорусов, и наша молодёжь может оставить там своё практическое участие. Это сильно. Но единственный и главный рецепт успеха во всем (на мой взгляд) – это искренность. Посмотрите на искреннюю любовь нашего Президента к Беларуси и белорусскому народу. Вот и получается великолепная страна, которая уже который год выстаивает под таким мощным накатом, перед которым ломались многие, а, пожалуй, и почти все.  

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«Патриотизм нужно взращивать, как любимый сад, искореняя сорняки и поливая искренностью». Интервью с Григорием Азарёнком-4

Сейчас вы ведёте стрим, а как вы выбираете гостей для трансляции?  

Григорий Азарёнок:  
В стрим стараюсь приглашать наших ярких авторов, известных и любимых всей страной. Белорусская аналитика стала одной из лучших в СНГ за последний год. Она приобрела хватку, «зубы», но не потеряла присущие только ей черты: неподкупность, искренность и преданность стране. Стараемся открывать новые российские и украинские имена. Особой популярностью у зрителей пользуются жители ЛНР, ДНР и освобождённых территорий Украины.  

«Патриотизм нужно взращивать, как любимый сад, искореняя сорняки и поливая искренностью». Интервью с Григорием Азарёнком-7

Какие сложности возникают во время работы?  

Григорий Азарёнок:  
Трудные задачи выполняются немедленно, невозможные – чуть погодя.  

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