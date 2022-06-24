«Первые сотрудники СТВ занимали подоконник в здании «Минского курьера». Екатерина Забенько о профессии и семейной жизни

За логотипом телеканала СТВ скрывается большая команда, которая каждый день старается для своих телезрителей и читателей. Ежедневно выходят в эфир новости, программы и статьи. А генераторы идей для их создания – наши сотрудники. Именно поэтому мы решили немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о команде телеканала «Столичное телевидение». Сегодня мы взяли интервью у знаменитой ведущей программы «Новости 24 часа» и ток-шоу «Точки над i», которая уже более 20 лет является лицом СТВ, Екатерины Забенько.

Фото: instagram.com/zabenko_tv

Сейчас вы лицо СТВ. А как начинался ваш путь на этом телеканале? Екатерина Забенько, ведущая:

Это была судьба. В то время был единственный телеканал государственного белорусского телевидения (БТ — нынешняя Белтелерадиокомпания). Но мне казалось, что там работают исключительно «небожители» и обычных студентов факультета журналистики туда никогда не возьмут. Поэтому работа в кадре по специальности казалась несбыточной мечтой. Но однажды прошёл слух, что открывается новый телеканал СТВ, и туда набирают людей, преимущественно студентов. Я сразу пошла на приём к будущему генеральному директору Григорию Новикову. Он тогда был главным редактором издания «Минский курьер». И первое, что спросил: «Писать умеешь»? Так что перед тем, как появиться в кадре, пришлось поработать на газету и научиться писать информационные тексты. Это была отличная практика. А потом началось телевидение. У нас не было даже своего кабинета. Первые сотрудники СТВ занимали подоконник в здании «Минского курьера», ездили на съёмки на общественном транспорте, договаривались на интервью с таксофона на улице и печатали свои материалы на компьютере после того, как закончится рабочий день у сотрудников издания. Предварительно мы писали их от руки. А опытные редакторы газеты почти всегда половину текста перечёркивали красной ручкой. Переписывали по многу раз, чтобы тексты были похожи на репортаж. Это была тяжёлая школа профмастерства. Но именно закалки зачастую не хватает начинающим журналистам.

До работы на СТВ вы были ведущей музыкальных проектов. Что изменилось за это время? Екатерина Забенько:

За это время я повзрослела, телеканал тоже вырос. Но и сейчас с удовольствием вела бы развлекательное шоу или программу о музыке. Кто знает, может быть, ещё представится такая возможность.

Фото: instagram.com/zabenko_tv

У вас есть статуэтка «Телевершины» и Благодарность Президента. Какие следующие цели? Екатерина Забенько:

У меня также есть медаль Франциска Скорины и «Отличник труда» от Министерства информации. Надеюсь и дальше копить награды, но на самом деле ориентируюсь в работе на отзывы зрителей. А лучший показатель успешности – рейтинги. Надеюсь до пенсии ещё стать ведущей популярного проекта.

Фото: instagram.com/zabenko_tv

Было ли страшно вести новостные выпуски? Как почувствовать себя увереннее и не бояться прицела камер? Екатерина Забенько:

До сих пор есть волнение, но его не замечает даже мама. Прямой эфир не зря сравнивают с открытым космосом. Всё непредсказуемо. Техника может подвести, материал не всегда вовремя готов к эфиру, тексты не всегда на суфлёре, и именно в таких ситуациях проявляется профессионализм. Вопреки некоторым представлениям, читать с суфлёра новости, если и нет технических сбоев – это сложно! Но это самый большой кайф для телевизионщиков.

Фото: instagram.com/zabenko_tv

Какие случались казусы за столько лет телевизионного опыта? Екатерина Забенько:

Иногда так заработаешься, что случаются забавные ситуации. Недавно очень торопилась, схватила в гримёрке куртку гостя студии и уехала, пришлось меня возвращать, потому что, даже сев за руль и отъехав приличное расстояние, я не заметила, что в чужой куртке, более того, – мужской! Куртку я вернула, правда, обильно политую моими духами (до опознания чужой вещи). Надеюсь, у нашего гостя всё хорошо в личной и общественной жизни.

Чем вам нравится СТВ? Екатерина Забенько:

СТВ – это уже родной дом, а родных любят не за что-то, а вопреки всему. Если честно, благодарна каналу за его многогранность. От международных новостей до столичных подробностей: мы говорим о том, что интересует зрителей разных возрастов.

Фото: instagram.com/zabenko_tv

Вы уже больше 20 лет работаете на нашем телеканале. Что изменилось за это время? Екатерина Забенько:

Очень много изменилось. Как минимум носители, на которые снимается видео: от кассет до флешек. За это время произошла настоящая техническая революция. Мы первые из белорусских каналов выходим в формате HD. У нас современные студии, широкая региональная сеть, а главное – замечательные журналисты, трудяги-операторы и сотрудники технических служб. Особый респект сайту! А главное в любом, особенно творческом, деле – команда!

Фото: instagram.com/zabenko_tv

Как быть прилежной мамой и профессиональной телеведущей? Екатерина Забенько:

Очень даже получается! Спасибо за график, понимание и возможность совмещать эти две сложные профессии без ущерба для обожаемого ребёнка и любимой работы.

Фото: instagram.com/zabenko_tv