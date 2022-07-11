11 июля – Всемирный день шоколада. Чем ещё известен этот день в истории?

Всемирный день шоколада

11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Этот вкусный праздник был придуман и впервые проведен французами в 1995 году. Родиной шоколада считается Мексика. Еще древние племена Майя растирали плоды какао, смешивали с вином и добавляли пряные травы. В таком виде шоколад употребляли до середины XIX века. И только потом ученый из Голландии Конрад ван Коутен придумал пресс, который отжимал масло из какао-бобов и изготавливал полноценную плитку шоколада. В России шоколад появился при Петре I. В истории говорится, что царь привез его с Запада вместе с кофе. Кондитерские фабрики устраивают в праздник шоколада дни открытых дверей. Посетителям показывают мастер-классы по изготовлению лакомства, а также рассказывают о его пользе и вреде. Между прочим, шоколад полезен для сердца. В нем содержится много витамина F, который снижает в организме холестерин, а также предостерегает от инфарктов и инсультов. 11 июля 1893 года впервые получили искусственный жемчуг

11 июля 1893 года японский предприниматель Микимото впервые в мире получил искусственный жемчуг. Он владел небольшой фермой по разведению съедобных устриц. Дела шли довольно неплохо, но случайное знакомство с известным специалистом по морской биологии Мицукири круто изменило его жизнь. Профессор посоветовал Микимото освоить на ферме искусственное выращивание жемчуга. Предприниматель вживил в раковины жемчужных устриц песчинки, а корзины с раковинами опустил в океан на пятиметровую глубину. Через три года Микимото достал корзины с устрицами со дна и вскрыл раковины. С удивлением он обнаружил небольшие круглые жемчужины бледно-розового цвета. В Мировом океане насчитывается более ста тысяч видов устриц, но лишь шесть из них способны производить жемчуг. Поэтому находка жемчужины всегда считалась большой удачей. Неудивительно, что украшения из жемчуга всегда стоили дорого. Но когда в начале XХ века на прилавках ювелирных магазинов появились великолепные жемчужные ожерелья, браслеты, серьги и кулоны, доступные по цене, их сразу же назвали фальшивыми. Однако эксперты установили, что между традиционным жемчугом и вновь поступившей партией принципиальной разницы нет. С тех пор великолепные украшения из жемчуга стали доступны многим. В этот день была найдена знаменитая китайская Терракотовая армия

В 1974 году в этот день была найдена знаменитая китайская «Терракотовая армия» – захоронение полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди в Сиане. Летом 1974 года местные крестьяне копали колодец и наткнулись на обломки терракотовых фигур. Находка привлекла внимание археологов, они начали масштабные работы, и вскоре перед исследователями в полном боевом снаряжении предстала терракотовая армия, охранявшая гробницу легендарного императора Цинь Шихуанди, который в свое время подчинил себе все царства древнего Китая, создал первую в китайской истории империю и приказал возвести Великую китайскую стену. Статуи воинов выполнены в полный рост и являются настоящими произведениями искусства. Каждый терракотовый воин имеет свои уникальные черты и даже выражение лица. Терракотовая армия является, по всей вероятности, лишь частью грандиозного погребального комплекса. Предположительно в карьере находилось около восьми тысяч фигур воинов и лошадей. Крапивное заговенье

Сегодня отмечается народный праздник Крапивное заговенье. Считается, что после этой даты жгучая трава теряет свои целебные свойства. Поэтому нужно успеть сварить щи из листьев крапивы, последние в этом году. Крапиву крестьяне ценили за ее полезность. Из нее готовили салаты, супы, начинки для пирожков, а также солили и квасили. Из листьев молодой крапивы делали целебные отвары и настои. Также крапиву применяли в быту. Из нее получали волокно, которое вполне могло конкурировать со льном и хлопком. Из крапивной ткани шили крепкие паруса, мешки, кули, а иногда и одежду. Так что знаменитая сказка Андерсена, в которой девушка вязала братьям рубашки из крапивы, основана на фактах. Международный день эфирных масел