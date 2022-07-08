Парень целый год собирал камни, которые застревали в подошве его обуви. Зачем он это делал?

Японец целый год доставал мелкие камешки из подошв своей обуви и собирал их. Свою минуту славы он получил, когда опубликовал фотографии коллекции на своей странице в социальной сети.



Фото: Neruno Daisuki/Twitter

Парень собирал камешки и осколки стекла, которые застревали в подошвах его обуви, сообщает Oddity Central. Молодому человеку за год удалось собрать 179 камешков, 32 фрагмента стекла и даже один кусочек ореха.

Фото: Neruno Daisuki/Twitter

В своем интервью коллекционер признался, что просто выбросить эти высунутые из подошв камешки было бы напрасной тратой времени, поэтому он решил их собрать. Японец также рассказал, что его испытательным полигоном стала дорога от дома до круглосуточного магазина, так как именно там гравий застревает в обуви.