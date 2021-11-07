Кто покорил сердце Григория Азарёнка?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ.
Юлия Артюх, СТВ:
Что сыграло решающую роль в выборе профессии? Ведь ты по образованию не журналист, а режиссер.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ.
Юлия Артюх, СТВ:
Что сыграло решающую роль в выборе профессии? Ведь ты по образованию не журналист, а режиссер.
Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ:
В современном мире это все, в принципе, смешалось, что есть режиссер, что есть писатель, что есть сейчас медийная личность, журналист. В принципе – те или иные способы подачи своего авторского мнения. А то, что повлияло на профессию, – это, конечно, пример отца. Я даже никогда не выбирал – просто знал еще с класса седьмого, что пойду в Академию искусств. Отец никогда мне об этом не говорил. Я просто это знал сам по себе.
Юлия Артюх:
А режиссерское образование помогает сейчас в работе?
Григорий Азаренок:
Вся жизнь – режиссура. Отношения с человеком – это режиссура, отношения с женщиной – ты создаешь атмосферу, продумываешь цветы, как подаришь, как в кино поведешь, что ты скажешь. Это мизансцены. Ты придумываешь мизансцены, прописываешь в голове планы, предполагаешь ее впечатления, то есть тот актерский заряд, который ей передашь. Режиссура – это вся жизнь.
Юлия Артюх:
Ты сказал об отношениях. Сейчас у тебя есть девушка?
Григорий Азаренок:
Маргарита Левчук все что-то пытается, старается, но у нее шансов нет, сколько бы она песен ни спела.
Юлия Артюх:
А в жизни здесь, в стране кто-то покорил сердце Григория Азаренка?
Григорий Азаренок:
Жила бы страна родная – нет других забот.
Юлия Артюх:
То есть ты весь отдан и служишь стране? Пока времени нет на отношения?
Григорий Азаренок:
Так точно.
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