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Кто покорил сердце Григория Азарёнка?

07 ноября 2021 18:19
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ.  

Юлия Артюх, СТВ:
Что сыграло решающую роль в выборе профессии? Ведь ты по образованию не журналист, а режиссер.

Кто покорил сердце Григория Азарёнка?-1

Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ:
В современном мире это все, в принципе, смешалось, что есть режиссер, что есть писатель, что есть сейчас медийная личность, журналист. В принципе – те или иные способы подачи своего авторского мнения. А то, что повлияло на профессию, – это, конечно, пример отца. Я даже никогда не выбирал – просто знал еще с класса седьмого, что пойду в Академию искусств. Отец никогда мне об этом не говорил. Я просто это знал сам по себе.

Юлия Артюх:
А режиссерское образование помогает сейчас в работе?

Кто покорил сердце Григория Азарёнка?-4

Григорий Азаренок:
Вся жизнь – режиссура. Отношения с человеком – это режиссура, отношения с женщиной – ты создаешь атмосферу, продумываешь цветы, как подаришь, как в кино поведешь, что ты скажешь. Это мизансцены. Ты придумываешь мизансцены, прописываешь в голове планы, предполагаешь ее впечатления, то есть тот актерский заряд, который ей передашь. Режиссура – это вся жизнь.

Юлия Артюх:
Ты сказал об отношениях. Сейчас у тебя есть девушка?

Григорий Азаренок:
Маргарита Левчук все что-то пытается, старается, но у нее шансов нет, сколько бы она песен ни спела.

Кто покорил сердце Григория Азарёнка?-7

Юлия Артюх:
А в жизни здесь, в стране кто-то покорил сердце Григория Азаренка?

Григорий Азаренок:
Жила бы страна родная – нет других забот.

Юлия Артюх:
То есть ты весь отдан и служишь стране? Пока времени нет на отношения?

Григорий Азаренок:
Так точно.

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# Брак и семья # общество # Григорий Азарёнок # Юлия Артюх # Маргарита Левчук # Фотофакт

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