Кто покорил сердце Григория Азарёнка?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ. Юлия Артюх, СТВ:

Что сыграло решающую роль в выборе профессии? Ведь ты по образованию не журналист, а режиссер.

Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ:

В современном мире это все, в принципе, смешалось, что есть режиссер, что есть писатель, что есть сейчас медийная личность, журналист. В принципе – те или иные способы подачи своего авторского мнения. А то, что повлияло на профессию, – это, конечно, пример отца. Я даже никогда не выбирал – просто знал еще с класса седьмого, что пойду в Академию искусств. Отец никогда мне об этом не говорил. Я просто это знал сам по себе. Юлия Артюх:

А режиссерское образование помогает сейчас в работе?

Григорий Азаренок:

Вся жизнь – режиссура. Отношения с человеком – это режиссура, отношения с женщиной – ты создаешь атмосферу, продумываешь цветы, как подаришь, как в кино поведешь, что ты скажешь. Это мизансцены. Ты придумываешь мизансцены, прописываешь в голове планы, предполагаешь ее впечатления, то есть тот актерский заряд, который ей передашь. Режиссура – это вся жизнь. Юлия Артюх:

Ты сказал об отношениях. Сейчас у тебя есть девушка? Григорий Азаренок:

Маргарита Левчук все что-то пытается, старается, но у нее шансов нет, сколько бы она песен ни спела.