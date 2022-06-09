Илона Волынец о своём журналистском опыте. Скандальные репортажи, работа по выходным и вдохновение в сыновьях

За красно-белым логотипом телеканала СТВ скрывается большая команда, которая каждый день старается для своих телезрителей и читателей. Ежедневно выходят в эфир новости, программы и статьи. А генераторы идей для их создания – наши сотрудники. Именно поэтому мы решили немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о команде телеканала «Столичное телевидение». Сегодня мы взяли интервью у ведущей Новостей «24 часа» и ток-шоу «Большой город» Илоны Волынец.

Фото: instagram.com/ilonavolynets

Тяжело ли совмещать семейную жизнь с работой журналиста? Илона Волынец:

Работа журналиста не начинается в девять утра и уж точно не заканчивается в шесть вечера. Профессия подразумевает нахождение 24 на 7 в информационном пространстве. Семья уже привыкла, что будни, выходные и праздники настолько перемешались, что планы меняются каждую минуту, из-за чего жизнь никогда не может быть скучной и предсказуемой.

Фото: instagram.com/ilonavolynets

Что самое сложное в профессии ведущей? Илона Волынец:

Самое сложное для ведущего – работать в прямом эфире, когда у тебя нет шанса переписать, переснять или переговорить. Есть только один дубль, и он должен быть идеальным, потому что ты являешься лицом большой команды профессионалов. Расскажите, как вы пришли в журналистику? С чего начался ваш путь? Илона Волынец:

Мой путь начинался с работы на «горячей линии» СТВ и проекта «Добро пожаловаться». В профессию привело любопытство, хотелось узнать, что же происходит за кадром голубого экрана телевизора.

Фото: instagram.com/ilonavolynets

С какой целью создавалась программа «Большой город»? Илона Волынец:

Программа «Большой город» – это социально-познавательный проект, в котором обсуждаются самые разные темы: от лампочки в подъезде до масштабных проблем мегаполиса. Зрители получают ответы на злободневные вопросы от столичных руководителей и специалистов. Героем программы может стать любой житель большого города, достаточно позвонить или написать нам в соцсетях.

Фото: instagram.com/ilonavolynets

Что вам больше всего нравится в профессии? Илона Волынец:

Профессия требует постоянного развития, расширения кругозора. Ведь именно журналист формирует информационную повестку. А в современном мире журналист – это ещё и солдат, который сражается за правду и разоблачение фейков. Как понять, что журналистика – это твоё? Илона Волынец:

Ты не поймёшь, пока не поработаешь в этой сфере. Только попробовав, можно понять вкус любой профессии. Почему вы решили реализовываться именно в рамках телеканала СТВ? Илона Волынец:

СТВ всегда славилось своей молодой, амбициозной, а порой и дерзкой командой, где можно воплотить в жизнь любые проекты. Именно поэтому я выбрала этот телеканал.

Фото: instagram.com/ilonavolynets

Как прошёл ваш первый рабочий день? Илона Волынец:

Мои первые съёмки проходили в одном из столичных дворов. Меня отправили снимать репортаж для программы «Добро пожаловаться». Люди всем домом жаловались на шум от ночного клуба, который располагался аккурат во дворе многоэтажки. Меня, начинающего корреспондента, встречала толпа возмущенных жильцов, которым не давала покоя громкая музыка и посетители увеселительного заведения. Не знаю, заметили ли герои репортажа мою неуверенность, но хорошо помню, что после выхода материала в эфир ночной клуб вскоре закрылся, а жильцы обрели долгожданный покой. Зато мой творческий путь начал приобретать новое звучание. Впереди был не один громкий репортаж.

Почему именно аудиовизуальная журналистика, а не веб-ресурсы или печатные СМИ? Илона Волынец:

На факультете журналистики не училась, я выпускница факультета международных отношений БГУ. А ведь журналист – тоже своего рода дипломат, который сначала находит общий язык со своими героями, а потом на доступном телезрителю языке сообщает новости. Именно поэтому я захотела развиваться в рамках телеканала. Что вас вдохновляет? Илона Волынец:

Мои сыновья, для которых я должна быть всегда самой лучшей.

Фото: instagram.com/ilonavolynets