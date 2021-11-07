«Он прекрасно танцевал вальс!» Каким был Азарёнок в школе? Рассказывает его учитель

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ. Юлия Артюх, СТВ:

Мы находимся в 192-й гимназии, где учился Гриша. Любопытно, вы помните его с первого класса?

Ирина Кулагина, социальный педагог гимназии № 192:

Нет, он пришел к нам в пятом классе, сдал экзамены, поступил в гимназию. Был несколько замкнутым, когда к нам пришел. Но практически сразу стал посещать занятия образцового театрального коллектива «ЛИК», которым руководила замечательный педагог Шарова Татьяна Николаевна. И это помогло ему раскрепоститься, обрести друзей. Юлия Артюх:

Каким он был по характеру? Вы сказали, что он пришел замкнутым. Как дальше он проявлялся на уроках, переменах? Кто покорил сердце Григория Азаренка? Узнать здесь.

Ирина Кулагина:

Скорее даже наоборот – друзья его вели, а он участвовал. Они занимались организацией всякой интересной активности в классе. Он являлся ведущим практически всех школьных мероприятий. Грише очень повезло с учителями. У него были замечательные учителя, которые привили ему любовь к истории, русской и белорусской литературе. Он очень много читал, причем руководитель театрального коллектива специально подбирала для него книги. Он их читал, и они совместно их обсуждали. Юлия Артюх:

Может, помните какое-то яркое Гришино выступление на сцене? Ирина Кулагина:

Мне очень нравилось, когда Гриша танцевал хореографическом коллективе. Кстати, он прекрасно танцует вальс. Юлия Артюх:

А сейчас в гости приходит, не забывает?