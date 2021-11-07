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«Он прекрасно танцевал вальс!» Каким был Азарёнок в школе? Рассказывает его учитель

07 ноября 2021 18:19
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ.  

Юлия Артюх, СТВ:
Мы находимся в 192-й гимназии, где учился Гриша. Любопытно, вы помните его с первого класса?

«Он прекрасно танцевал вальс!» Каким был Азарёнок в школе? Рассказывает его учитель-1

Ирина Кулагина, социальный педагог гимназии № 192:
Нет, он пришел к нам в пятом классе, сдал экзамены, поступил в гимназию. Был несколько замкнутым, когда к нам пришел. Но практически сразу стал посещать занятия образцового театрального коллектива «ЛИК», которым руководила замечательный педагог Шарова Татьяна Николаевна. И это помогло ему раскрепоститься, обрести друзей.

Юлия Артюх:
Каким он был по характеру? Вы сказали, что он пришел замкнутым. Как дальше он проявлялся на уроках, переменах?

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«Он прекрасно танцевал вальс!» Каким был Азарёнок в школе? Рассказывает его учитель-4

Ирина Кулагина:
Скорее даже наоборот – друзья его вели, а он участвовал. Они занимались организацией всякой интересной активности в классе. Он являлся ведущим практически всех школьных мероприятий. Грише очень повезло с учителями. У него были замечательные учителя, которые привили ему любовь к истории, русской и белорусской литературе. Он очень много читал, причем руководитель театрального коллектива специально подбирала для него книги. Он их читал, и они совместно их обсуждали.

Юлия Артюх:
Может, помните какое-то яркое Гришино выступление на сцене?

Ирина Кулагина:
Мне очень нравилось, когда Гриша танцевал хореографическом коллективе. Кстати, он прекрасно танцует вальс.

Юлия Артюх:
А сейчас в гости приходит, не забывает?

«Он прекрасно танцевал вальс!» Каким был Азарёнок в школе? Рассказывает его учитель-7

Ирина Кулагина:
По первому зову. Если позвать, обязательно придет, поможет. И не только с гимназическими делами, но и даже лично учителям. Есть такие выпускники, с которыми связь никогда не пропадает, они незримой связью связаны с гимназией. Прошло восемь лет, и постоянно мы его видим, он приходит. Не пропал никуда, не исчез. Счастье, когда есть такие выпускники.

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# Школы в Беларуси # общество # Ирина Кулагина # Юлия Артюх # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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