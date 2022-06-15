«Наша работа – это наш образ жизни». Как Алёна Сырова стала самой молодой журналисткой президентского пула?

За логотипом телеканала СТВ скрывается большая команда, которая каждый день старается для своих телезрителей и читателей. Ежедневно выходят в эфир новости, программы и статьи. А генераторы идей для их создания – наши сотрудники. Именно поэтому мы решили немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о команде телеканала «Столичное телевидение». Сегодня мы взяли интервью у ведущей ток-шоу «По существу» и самого молодого журналиста президентского пула Алёны Сыровой.

Фото: instagram.com/alenaalexandrovnas

Вы учились на факультете международных отношений на специальности «таможенное дело». Скажите, как вы пришли в журналистику? Алёна Сырова, ведущая:

Да, я действительно училась на факультете международных отношений (кафедра таможенного дела) и была искренне уверена, что буду носить форму и работать в таможне. Но после второго курса, как и все студенты, я искала подработку. И как-то так вышло, что пришла на телевидение. Я тогда вообще слабо понимала, что из себя представляет работа журналиста, как всё это происходит, как устроена эта телевизионная кухня, но процесс был очень увлекательным и захватывающим. Подрабатывать я начала в августе, а в сентябре уже была учёба, и расставаться с этой телемагией мне не хотелось. Я приходила, и меня пригласили уже остаться работать по договору подряда, чтобы совмещать с учёбой. А уже через полгода я перешла на контракт, и с тех пор я с телевидением неразлучна.

Фото: instagram.com/alenaalexandrovnas

Вы ведёте ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Какие бывали сложности во съёмок, где нет шанса все перезаписать? Алёна Сырова:

Как раз таки сложнее после того, как ты провёл программу в прямом эфире, сложнее работать в записи, потому что там ты всегда знаешь, что можно переговорить. Видимо, это как-то так работает, что ты расслабляешься и ошибаешься больше, чем в прямом эфире. В прямом эфире ты полностью сконцентрирован. Это вообще удивительный процесс, во время которого ничего не болит, ни о чём другом ты не думаешь, даже если буквально за две минуты до того как ты зашёл на площадку и режиссёр скомандовал: «Работаем!» у тебя болело горло, насморк или душевные терзания – нет. Всё остаётся за рамками, и ты просто работаешь, просто кайфуешь в этом процессе. Прямой эфир – это особое удовольствие и вместе с тем большая ответственность, потому что мы на площадке не одни, очень много приглашённых людей, очень много экспертов и задумок, которые хочется реализовать, тем, которые нужно обсудить. Наверное, самая главная для нас проблема – это то, что зачастую не хватает времени. Кажется, час эфира – это много, но на самом деле очень мало. И когда его не хватает, когда эксперты после съёмок не расходятся, а ещё долго спорят, вместе с нами разговаривают, – это показатель того, что программа удалась.

Почему вы выбрали именно сферу политики для реализации себя как журналиста? Алёна Сырова:

Если честно, я не выбирала сферу политики. Сначала я работала в программе «Столичные подробности». Она мне очень нравилась, я много знала о городе, в котором родилась и живу, я освещала события, для кого-то они могут показаться мелкими, но именно из них состоит жизнь нашей столицы, и мне эта работа очень нравилась. Потом у нас была программа «Картина мира», её вёл тогдашний директор СТВ Юрий Козиятко, и над этой программой работали серьёзные и взрослые корреспонденты. И однажды он попросил меня сделать небольшой сюжет в его программу. И после этого я начала работать и на «Столичные подробности», и на «Картину мира». Сначала я делала «закрывашки» – простые сюжеты на житейские темы, а потом как-то доверили мне уже и другие задачи. Это были и командировки, и какие-то важные события, которые я освещала. И спустя время мне предложили работать в президентском пуле.

Фото: instagram.com/alenaalexandrovnas

За весь ваш опыт ведения ток-шоу бывали ли сложности в коммуникации с экспертами? Алёна Сырова:

Сложностей в коммуникации с экспертами нет, потому что нет правильного и неправильного мнения. Каждый приходит со своей точкой зрения, у нас с Кириллом она тоже своя. Если внимательно смотреть наши программы, то видно, что вообще не всегда мы друг с другом согласны, но в споре рождается истина. Собственно, ток-шоу для этого и задуманы, чтобы наши зрители смогли посмотреть на разные точки зрения и составить свою позицию, потому что сейчас очень много информации и мнений, которые зрителю пытаются скормить, навязать, то есть разными способами заставить человека принять ту или иную точку зрения. Мы же придерживаемся того, что человек грамотный, образованный – а именно такой наш зритель – в состоянии сам сделать определённые выводы и, исходя из мнений наших экспертов, построить причинно-следственные связи и выкристаллизовать свою точку зрения.

В августе 2020 года вы продолжили поддерживать политику Президента Беларуси. Сталкивались ли вы когда-нибудь с негативом из-за этого? Если да, то как с ним справлялись? Алёна Сырова:

Да, в августе 2020 года я осталась на своём месте, я осталась журналистом президентского пула, главная задача которого освещать деятельность главы государства. Другого варианта развития событий для себя я не видела. Сейчас принято очень сильно спекулировать на этом и рассказывать о том, кто как пострадал в августе 2020 года. Я предпочла бы об этом не вспоминать. Было и было. Выводы мною лично сделаны. Скажу о том, что главное осталось со мной, и о своём выборе я не жалею, поэтому то, что произошло, уже в прошлом. Это было два года назад. Наверное, надо смотреть вперёд, а обиды копить – дело неблагодарное.

Фото: instagram.com/alenaalexandrovnas

Читаете ли вы комментарии под видео с записью ток-шоу? Алёна Сырова:

О да, комментарии к ток-шоу я читаю, иногда читаю запись чата, которая идёт во время трансляции. И такая тенденция: программа в эфире больше года, и если раньше в основном наши диванные эксперты по ту сторону экрана критиковали мой образ, манеру ведения программы (чаще, конечно, Кириллу достаётся), мои широкие рыжие брюки, которые кулуарно наши режиссёры прозвали шторами, долго не давали никому покоя, то сейчас я вижу, что в основном люди комментируют по теме. Конечно, хотелось бы больше отклика от аудитории. Понятно, что из-за того, что в основном все прячутся под никами, некоторые не упускают возможность написать какие-то оскорбления. Но я к этому отношусь весьма спокойно, потому что я воспринимаю критику, когда она подтверждена чем-то. Отвергая, предлагай – такой подход. Также хотелось бы обратной связи от наших зрителей, возможно, не только в YouTube, но и на других площадках. Фрагменты нашего ток-шоу публикуют и в Telegram, поэтому было бы здорово. А некоторые зрители, кстати, до сих пор письма пишут.

Фото: instagram.com/alenaalexandrovnas

Что придаёт вам силы и помогает дальше развиваться в сфере политической журналистики? Алёна Сырова:

Сама политическая повестка придаёт как раз таки силы, потому ты понимаешь, что сейчас происходят такие процессы, в стороне от которых стоять очень непросто. Более того, даже для самоуспокоения, для того чтобы комфортно чувствовать себя в сложившейся ситуации, мне важно знать и понимать, что, зачем и почему. И отчасти работа даёт эту возможность.

Фото: instagram.com/alenaalexandrovnas

Вы самый молодой журналист белорусского президентского пула. На ваш взгляд, какими качествами должен обладать работник СМИ, чтобы добиться таких же результатов? Алёна Сырова:

Да, я действительно самый молодой журналист президентского пула. Мне кажется, что просто всё должно быть гармонично, каждый должен заниматься тем, что приносит ему удовольствие, тем, в чём он готов развиваться, совершенствоваться, на что ему не жалко своего времени. Потому что в противном случае не будет никаких результатов. У нас такая сфера, что здесь нарочито чего-то быть не может, и зритель всегда чувствует фальшь.

Фото: instagram.com/alenaalexandrovnas

Тяжело ли совмещать активную журналистскую деятельность с личной жизнью? Алёна Сырова:

Наша работа – это наш образ жизни, и его либо принимают окружающие, либо не принимают. Но все, кто рядом, прекрасно знают, что есть часы в течение дня (они обычно предэфирные), когда ни писать, ни звонить не стоит. Конечно, все прекрасно понимают и не задают вопросы из серии о том, что я неожиданно вечером вдруг села и поехала куда-то, или мы спланировали что-то на неделю вперёд, а планы поменялись. Все относятся с пониманием. Тяжело ли совмещать? Не знаю, я об этом даже как-то не задумываюсь.

Фото: instagram.com/alenaalexandrovnas