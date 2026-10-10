Новости по тегу #Столичное телевидение

Шутки о Беларуси от белорусов! Новый выпуск первого юмористического шоу в стране!
Заявки на участие сыпались из разных уголков страны. Отобраны 20 амбициозных и активных девушек.
Шутки о Беларуси от белорусов! Новый выпуск первого юмористического шоу в стране!
За проектом – команда «Доктор Хаус». Те самые ребята, которые когда-то покоряли зрителей на сцене КВН. Свой фирменный юмор команда перенесла на телеэкран и теперь будет смешить уже всю белорусскую аудиторию.
Смотрите завтра, 4 октября, в 19:30.
Узнали секреты телевизионного закулисья.
Не пропустите! 3 октября в 20:45.
Мы продолжаем раскрывать тайны самого ожидаемого кинособытия сезона первого художественного сериала собственного производства СТВ «Голос сердца».
В Минске стартовали съемки телевизионного художественного фильма «Голос сердца». Психологическая мелодрама с элементами детективного триллера, звездный актерский состав и сюжет, от которого захватывает дух.
Теперь у СТВ еще и собственное сериальное производство. К этому моменту команда шла практически год. И вот начало положено.
Это не увидишь по ТВ.
Сегодня в это трудно поверить, но 25 лет назад Столичное телевидение начинало свой путь как небольшой городской канал.
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