Азарёнок о Лукашенко: если повезло служить такому человеку, то это самая настоящая удача в жизни

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ. Юлия Артюх, СТВ:

У тебя не было мысли остаться в армии на контракт? «Будет возможность послужить Родине и без погон с голубыми линиями»

Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ:

Нет, мысли остаться в армии на контракт не было, потому что я все-таки закончил Академию искусств, хотел вернуться на СТВ. Мне это очень нравилось. Причем я тогда был региональным журналистом. Сначала я был на Минске, потом – на Минске и Минской области. И обожал эту работу. Мне очень нравилось. Правда, я снимал там всякие смешные сюжеты – то в воду залезу, то еще куда-то. Но мне это очень нравилось. Можно сказать, я жил жизнью своей страны, народа в ежедневном режиме. И просто профессионально, лично это было интересно. А после Вооруженных Сил мне позвонили, предложил попробовать себя в Комитете госбезопасности. Видно, с места службы была хорошая характеристика. Юлия Артюх:

Ты отказался? Григорий Азаренок:

Да. Я посоветовался с руководителем, Кириллом Владимировичем Казаковым, и он сказал, что у тебя будет возможность послужить Родине и без погон с голубыми линиями. Юлия Артюх:

Не всем же надевать погоны и кидаться в бой.

Григорий Азаренок:

И он оказался прав, поэтому я благодарен ему. Я тогда ходил, долго думал. Юлия Артюх:

А желание было какое-то? Григорий Азаренок:

Конечно. Штирлиц, романтика, чекисты. Юлия Артюх:

2020 год – твоя работа кардинально меняется. Это политические программы, авторские рубрики, очень много материалов ты готовил и продолжаешь готовить. Ты всегда чувствовал тягу к общественно-политическим темам или так произошло? «Всегда тема противостояния с силами зла была привлекательна»

Григорий Азаренок:

С самого детства мы с отцом обсуждали политику. Мой самый любимый фильм в детстве был «Александр Невский». Может, даже сохранились эти сотни рисунков, как я этих рыцарей рисовал, как наши их бьют. Всегда тема противостояния с силами зла была привлекательна. Причем я очень люблю историю. Историческую правду. Мне всегда было противно читать этих волкогоновых и прочих хулителей нашей истории, потому что то, что рассказывали отцы, деды, что переходило из поколения в поколение, с этой подлой, лицемерной позицией не сопоставлялось. Мне было противно, хотелось против этого бороться. А когда это уже пришло в нашу страну, когда нас всех поставили перед выбором, то, конечно, он был очевиден. Кто покорил сердце Григория Азарёнка? Узнать здесь. Юлия Артюх:

Григорий Азаренок до 2020 года и после. В чем разница? Какие изменения в тебе произошли, которые ты сам почувствовал? Или окружающие, близкие люди говорят тебе об этом, что ты поменялся? Я всегда поддерживал нашего Президента, но то, что случилось в 2020 году, настолько ярко раскрыло эту личность

Григорий Азаренок:

Я после армии худее был. Это единственное, что меня смущает. А в остальном, надеюсь, я никак не поменялся. Юлия Артюх:

Это после армии. А если брать 2020 год? Внутренне ты как-то поменялся? Может, стал сильнее, пересмотрел свои взгляды? Может, наоборот, усилил свои позиции по каким-то моментам? Григорий Азаренок:

Вся моя идеология, жизненная позиция была сформирована давно, и она никак не поменялась. Что касается изменений, наверное, не мне об этом судить, а людям, которые рядом. Я сам не рефлексирую. Стал я такой или другой. У меня есть цель, задача, азарт отстаивать нашу позицию, потому что за ней правда. Единственное – я всегда по-человечески и мировоззренчески поддерживал нашего Президента, но то, что случилось в 2020 году, просто раскрыло эту личность настолько ярко. Я не был лично свидетелем истории 1990-х.