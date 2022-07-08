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Во сне он признался в любви другой. За это женщина облила мужа кипятком

08 июля 2022 13:31
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Женщина облила гениталии своего спящего мужа кипятком за то, что он якобы видел во сне другую. Такой острый приступ ревности произошел в Боливии.

Во сне он признался в любви другой. За это женщина облила мужа кипятком-1


Фото: tsn.ua

Как рассказала сама женщина, ее 45-летний муж во сне признался в любви другой, передает Oddity Сentral. Ее данный факт изрядно разозлил. Она пошла на кухню, довела воду до кипения, а после вылила ее на гениталии своего мужа. По данным полиции, мужчину госпитализировали с ожогами в интимных местах, на руке и спине.

Во сне он признался в любви другой. За это женщина облила мужа кипятком-4


Фото: the71percent.org

В боливийской полиции сообщили, что это уже не первый случай, когда 45-летний мужчина подвергается жестокому обращению со стороны собственной супруги. Поясняется, что в предыдущий раз боливийка облила его алкоголем и хотела поджечь.

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# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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