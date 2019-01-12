Обманувшие время. Девять примеров людей, которые выглядят моложе своих лет

Новости мира. С давних времён человечество размышляет о вечной жизни. Точнее, об отсутствии таковой у людей. Желание выглядеть молодо или даже обрести бессмертие часто находит отражение в искусстве и литературе. Хорошо известен пример Хуана Понсе де Леона, который искал источник вечной молодости. Кстати, тёзка знаменитого испанского конкистадора стала победительницей конкурса красоты «Мисс мира-2018». Также ходят легенды о Святом Граале, который не только наделяет бессмертием, но даёт и несколько других бонусов. В настоящее время многие учёные всерьёз занимаются вопросами по увеличению продолжительности жизни. Современная медицина, а также многие блага цивилизации довели среднюю продолжительность жизни до 70-80 лет, против 20-30 лет в каменном веке. На самом деле, люди не стали жить намного дольше. На статистику сильно влияли болезни и младенческая смертность. Чтобы понять такие очевидные ныне вещи, как необходимость проводить роды в стерильном помещении и дезинфицировать руки перед этой процедурой, ушло очень много времени. Впрочем, не будем в этот раз сильно углубляться в историю развития медицины. Лучше вспомним молодо выглядящих людей, которые часто становятся предметом обсуждения в соцсетях. На первом месте у нас Кристи Бринкли. Женщине 64 года, но выглядит она значительно моложе своих лет. На нашем сайте есть целых четыре материала, посвящённых внешности данной американской актрисе, фотомодели и писательнице – первый, второй, третий, четвёртый.

Фото: instagram.com/christiebrinkley

Бринкли четырежды была замужем и имеет трёх детей. Кристи является вегетарианкой и сладкоежкой. По словам актрисы, дело не только в макияже, но и в ежедневном уходе за своим телом. Сама Бринкли каждый день отжимается и качает пресс. Также она занимается йогой и уделяет время пробежкам. Отвечая на подозрения людей относительно пластических операций, женщина уверила, что такого не было. Следующей в нашем списке является британка афроямайского происхождения Наоми Кэмпбелл. Нет, на самом деле – её мама. Валери Моррис-Кэмпбелл выглядит лишь немного старше своей дочери, то есть лет на 15-20 моложе своего настоящего возраста (67 лет). Женщина рассказывает, что в детстве занималась балетом, ведёт ЗОЖ, у неё отсутствуют вредные для здоровья привычки, и, конечно, небольшая заслуга генетики тоже есть.

Фото: instagram.com/valeriemorriscampbell

Далее вспомним бразильскую актрису Сузану Виейру. Женщине 76 лет, но если добавить немного макияжа и подобрать правильное освещение, то выглядит она на 50, а то и моложе. Будучи ребёнком, Сузана занималась балетом, а потом решила пойти в актрисы. Бразильянка секреты своей молодости не раскрывает, поэтому остаётся только предполагать, что дело в оптимизме и открытости всему новому.

Фото: instagram.com/susanavieiraoficial

Четвёртый человек, о которым мы поговорим, это британка. Шимми Мунши где-то 41-42 года, но выглядит она лет на 20-25. Пластические операции женщина не делала. Из осложняющих факторов можно назвать жизнь матери-одиночки, которой пришлось самостоятельно растить сына, а также гастропарез.

Фото: twitter.com/shimmi_jess

На вопросы о том, как же удалось сохранить столь юную внешность, Мунши пожимает плечами. Шимми рассказала, что волшебными кремами не пользуется, покупает те, которые на скидках. Женщина практически не употребляет алкоголь, не курит, посещает тренажёрный зал и, как подобает уважающей себя британке, пьёт много зелёного чая. А теперь пришло время для азиатов. Определить их возраст довольно трудная задача. Неподготовленный европеец может выделить три типа: азиат-ребёнок, юный азит, пожилой азиат. То есть китаянка или японка что в 18, что в 32 выглядит практически одинаково. У мужчин градация возраста более заметна, но тоже не всегда поймёшь 25 или 40 лет азиату перед тобой. Поскольку мужчина в этом списке у нас всего один, с него и начнём. 51-летний сингапурец Чуандо Тан выглядит так, как многие юноши только мечтают: мощные бицепсы, шесть кубиков пресса и на вид 20-25 лет. В молодости мужчина был моделью, затем решил стать фотографом. Когда Тан зарегистрировался в Instagram, его засыпали вопросами о секретах молодости, так что он немного рассказал о себе и своих привычках.

Фото: instagram.com/chuando_chuandoandfrey

Утро у Чундао начинается не с кофе (он почти не пьёт кофе и чай). Мужчина съедает 6 сваренных вкрутую яиц, которые запивает молоком. В течение дня употребляет курицу с рисом, овощи на гриле и рыбный суп с зеленью. Мужчина не курит и не употребляет алкоголь, четыре раза в неделю занимается в тренажёрном зале по 90 минут. Из-за травмы колена Тан не бегает, зато много плавает. Сингапурец пластических операций не делал. По его словам, пользуется только кремом для увлажнения лица. Волосы тоже приходится красить, седина, все дела. А ещё Чундао предпочитает ложиться спать до 23:00 и старается не есть за пять часов до сна. Следующим у нас идёт трио сестёр из Тайваня. Лур Хсу 43 года, Фэфей – 41 год, а Шэрон – 37 лет. Популярность к сёстрам пришла благодаря старшей из них. Лур Хсу работает дизайнером, и её фото в Instagram заинтересовали людей. Когда выяснилось, что женщине уже за 40, интерес перерос в нечто большее.

Фото: instagram.com/lurehsu

Секретом своей молодости жительница Тайваня считает употребление большого количества обычной воды, поедание овощей и ограничение в сахаре. Также Лур Хсу большое внимание уделяет косметике и особенно рекомендует увлажнять кожу, чтобы не появлялись морщины. Далее в списке 45-летняя китаянка Ян Дан. Женщина ведёт прогноз погоды на телевидении Китая с 22 лет. В один прекрасный день зрители задумались, что прошло уже больше 20 лет, а девушка на экране всё не меняется. Может, это клоны? Эти подозрения поспешили опровергнуть и заверили, что дело в генетике и хорошем уходе за собой.

Фото: China Central Television/Weibo

Завершает список азиатов ещё одна китаянка Лю Елин, ей 50-52 года. Простая библиотекарь переплыла Малаккский пролив, прыгала с парашютом с высоты 4,5 км, практиковала йогу на открытом воздухе в ледяные морозы. Также она нырнула в ледяное озеро Байкал, когда температура воздуха составляла минус 40°C, а перед этим дефилировала в купальнике по замерзшей поверхности озера. По словам женщины, косметикой она почти не пользуется, а секретом отличного внешнего вида считает тренировки.

Фото: instagram.com/queenyelin

На этом с азиатами закончили, но есть ещё один человек, про которого забыть будет неправильно. Женщина, которая в определённый кругах является мемом «а твоя девушка будет так выглядеть в 71?», – София Ротару. Тут стоит похвалить хирургов. Хотя певица не признаётся в пластических операциях, есть серьёзные основания полагать, что они были.

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official