Ей 64 года? Не верю! Кристи Бринкли вновь свела мир с ума новой фотосессией

Новости США. Взглянув на фотографии этой модели, сложно сказать, что женщине на снимке – 64. Тем не менее, это так. Несмотря на возраст, Кристи Бринкли выглядит в два раза моложе. Недавно она снялась в фотосессии: на некоторых фото Кристи демонстрирует купальники.

«Под макияжем и за улыбкой я просто девушка, которая хочет мира». Было весело копировать одного из моих фаворитов, очаровательную Мэрилин Монро для моей художественной статьи и фотосессии для журнала Social Life» .

Накануне 60-летия Мадонна стала лицом Vogue и рассказала, как быть молодой и счастливой

В феврале 2018 года Кристи появилась на обложке мужского журнала Sport Illustrated вместе с двумя взрослыми дочерьми Алексой и Сейлор.

В интервью Кристи рассказала, что родилась в эпоху бэби-бума. Люди этого времени уверены, что 60 – не возраст. Она не подстраивается под стандарты, а сама создает мир, в котором хочет жить.