Ей 64 года? Не верю! Кристи Бринкли вновь свела мир с ума новой фотосессией
Новости США. Взглянув на фотографии этой модели, сложно сказать, что женщине на снимке – 64. Тем не менее, это так. Несмотря на возраст, Кристи Бринкли выглядит в два раза моложе. Недавно она снялась в фотосессии: на некоторых фото Кристи демонстрирует купальники.
Источник фото: instagram.com/christiebrinkley
«Под макияжем и за улыбкой я просто девушка, которая хочет мира». Было весело копировать одного из моих фаворитов, очаровательную Мэрилин Монро для моей художественной статьи и фотосессии для журнала Social Life» .
Накануне 60-летия Мадонна стала лицом Vogue и рассказала, как быть молодой и счастливой
В феврале 2018 года Кристи появилась на обложке мужского журнала Sport Illustrated вместе с двумя взрослыми дочерьми Алексой и Сейлор.
В интервью Кристи рассказала, что родилась в эпоху бэби-бума. Люди этого времени уверены, что 60 – не возраст. Она не подстраивается под стандарты, а сама создает мир, в котором хочет жить.
Источник фото: instagram.com/christiebrinkley
Кристи Бринкли шокировала общественность внешним видом: в 61 она выглядит на 30
Кристи – вегетарианка с 13 лет. В ее меню – овощи, фрукты, орехи, молочные продукты. Несмотря, на работу модели, она обожает сладкое. Но шоколадное мороженое, которое так любит Кристи, обязательно должно быть натуральным.
Источник фото: instagram.com/christiebrinkley
Вместо конфет и остальных сладостей женщина пьет сладкую кокосовую воду и ест банановые чипсы. Хорошим заменителем сладостей также являются фрукты.
Источник фото: instagram.com/christiebrinkley
Безусловно, макияж во многом помогает Кристи хорошо выглядеть, но ежедневная работа над телом, по ее словам, – главный секрет для сохранения молодости. Для модели важна ежедневная физическая нагрузка: она отжимается, качает пресс, руки и ноги.
Как женщине выглядеть моложе своих лет при помощи одежды и макияжа? Секреты от специалистов
Источник фото: instagram.com/christiebrinkley
Кристи Бринкли активно ведет социальные сети. Судя по опубликованным фотографиям, женщина любит путешествовать и проводить время в компании родственников и друзей.