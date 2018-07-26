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Ей 64 года? Не верю! Кристи Бринкли вновь свела мир с ума новой фотосессией

26 июля 2018 17:05
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Новости США. Взглянув на фотографии этой модели, сложно сказать, что женщине на снимке – 64. Тем не менее, это так. Несмотря на возраст, Кристи Бринкли выглядит в два раза моложе. Недавно она снялась в фотосессии: на некоторых фото Кристи демонстрирует купальники.  

Ей 64 года? Не верю! Кристи Бринкли вновь свела мир с ума новой фотосессией -1

Источник фото: instagram.com/christiebrinkley

«Под макияжем и за улыбкой я просто девушка, которая хочет мира». Было весело копировать одного из моих фаворитов, очаровательную Мэрилин Монро для моей художественной статьи и фотосессии для журнала Social Life» .

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В феврале 2018 года Кристи появилась на обложке мужского журнала Sport Illustrated вместе с двумя взрослыми дочерьми Алексой и Сейлор. 

В интервью Кристи рассказала, что родилась в эпоху бэби-бума. Люди этого времени уверены, что 60 – не возраст. Она не подстраивается под стандарты, а сама создает мир, в котором хочет жить. 

Ей 64 года? Не верю! Кристи Бринкли вновь свела мир с ума новой фотосессией -4


Источник фото: instagram.com/christiebrinkley

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Кристи – вегетарианка с 13 лет. В ее меню – овощи, фрукты, орехи, молочные продукты. Несмотря, на работу модели, она обожает сладкое. Но шоколадное мороженое, которое так любит Кристи, обязательно должно быть натуральным.  

Ей 64 года? Не верю! Кристи Бринкли вновь свела мир с ума новой фотосессией -7


Источник фото: instagram.com/christiebrinkley

Вместо конфет и остальных сладостей женщина пьет сладкую кокосовую воду и ест банановые чипсы. Хорошим заменителем сладостей также являются фрукты.  

Ей 64 года? Не верю! Кристи Бринкли вновь свела мир с ума новой фотосессией -10


Источник фото: instagram.com/christiebrinkley

Безусловно, макияж во многом помогает Кристи хорошо выглядеть, но ежедневная работа над телом, по ее словам, – главный секрет для сохранения молодости. Для модели важна ежедневная физическая нагрузка: она отжимается, качает пресс, руки и ноги.  

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Ей 64 года? Не верю! Кристи Бринкли вновь свела мир с ума новой фотосессией -13

Источник фото: instagram.com/christiebrinkley

Кристи Бринкли активно ведет социальные сети. Судя по опубликованным фотографиям, женщина любит путешествовать и проводить время в компании родственников и друзей. 

# Красота # калейдоскоп # Кристи Бринкли # Фотофакт

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