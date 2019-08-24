Три брата и три сестры. Как сейчас выглядят дети Анджелины Джоли и Брэда Питта?

Новости США. Когда один ребёнок отправляется учиться за границу, а другой подумывает переехать к отцу, начинаешь понимать, что дети уже совсем взрослые. С взрослением своих детей сталкиваются все родители, многих из которых жутко пугают подростковые годы их чад. И, конечно, Анджелина Джоли и Брэд Питт не исключения. «Сплошной хаос, но это очень весело!»: Брэд Питт рассказал о своей семейной жизни Многим интересно наблюдать, как складываются жизни знаменитостей и их детей. В этот раз мы решили узнать, чем сейчас занимаются дети Джоли и Питта. Мэддокс Шиван Джоли-Питт (Рат Вибол) Старший из детей звёздной пары. Мальчик родился в Камбодже 5 августа 2001 года, семь месяцев провёл в детдоме, а затем его усыновила Анджелина Джоли. Чтобы Мэддокс Шиван не терял связь со своими корнями, актриса купила в Камбодже дом, куда парень ездит каждый год.

Фото: instagram.com/brangelinamyonly

Будучи старшим, Мэддокс всегда помогал своей маме ухаживать за другими детьми, был самостоятельным и поддерживал её во время разногласий с Питтом. А вот приёмного отца, насколько известно, парень недолюбливал и после развода звёздной пары почти не общался с Брэдом.

Фото: instagram.com/magic1053

Однако в 2018 году юноша был задет поступком Джоли. Актриса посетила могилу бывшего политического деятеля Камбоджи Пол Пота и помолилась там. После этого Мэддокс позвонил Питту и сказал, что хочет жить с ним, но Брэд посоветовал парню не принимать поспешных решений и постараться понять мать, которая проявляет интерес к его стране.

Фото: instagram.com/brangelina4ever

В 2019 году ситуация усложнилась ещё больше. По информации некоторых СМИ, Мэддокс пригрозил Джоли, что если они с Питтом не смогут уладить все вопросы относительно опеки детей, то он обратится в суд, чтобы самому стать опекуном своих младших братьев и сестёр. Прошло более двух лет. Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись

Фото: instagram.com/thesyedsisters

А недавно, как сообщает Daily Mail, 18-летний молодой человек поступил в южнокорейский университет Ёнсе, где будет изучать биоинженерию. Жить Мэддокс будет в общежитии. И, если судить по фотографиям, он и Джоли снова вернулись к хорошим отношениям.

Фото: instagram.com/xx_efu

Пакс Тьен Джоли-Питт (Фам Квань Санг) Родился 29 ноября 2003 года во Вьетнаме, в 2007 году мальчика усыновила Анджелина Джоли. Как и другие дети звёздной пары, Пакс Тьен не ходит в школу, его обучают репетиторы. По словам Доли, подросток частенько попадает в какие-нибудь неприятности, но старается делать так, чтобы СМИ об этом не узнавали. А ещё Пакс любит плюшевых обезьян.

Фото: instagram.com/joliekids

Юноша с давних пор увлекается фотографированием. Например, он фотографировал съёмки документального фильма о гражданской войне в Камбодже.

Фото: instagram.com/paxalbum

Сейчас у Питта и Пакса нормальные отношения, после развода родителей парень даже высказывал желание переехать к отцу. Однако в одном из ток-шоу актёр рассказывал, что так было далеко не всегда. Как-то в детстве Брэд усадил ребёнка на стул в угол, чтобы наказать за проступок. В качестве протеста тогда ещё 5-летний мальчик описался.

Фото: instagram.com/paxalbum

С матерью у Пакса тоже всё хорошо. Из последних новостей, как сообщается на сайте Ngoisao.net, попрощавшись с Мэддоксом в Южной Корее, Джоли вернулась в США и вместе с 15-летним сыном сходила в японский ресторан в Лос-Анджелесе.

Фото: instagram.com/paxalbum

Захара Марли Джоли-Питт (Yemasrech) Родилась 8 января 2005 года в Эфиопии. Джоли удочерила девочку, когда той было шесть месяцев. Поскольку малышка страдала от недоедания и обезвоживания, в Америке она некоторое время находилась в госпитале.

Фото: instagram.com/zaharajp

В 2007 году стало известно, что у Захары есть мать. В документах утверждалось, что родители девочки умерли от СПИДа. Сама женщина объяснила, что забеременела в результате изнасилования и отдала дочку в детдом, потому что у неё не было средств содержать ребёнка. В 2015 году Захара захотела встретиться со своей биологической матерью, но, насколько известно, так и не поехала в Эфиопию.

Фото: instagram.com/zaharajp

В детстве Захара хотела стать моделью, а каковы её планы теперь – неизвестно. Как и её брат Пакс, не любит привлекать внимание журналистов.

Фото: instagram.com/zaharajp

С Брэдом 14-летняя девушка общается реже, чем Шайло или её старшие братья, но, насколько известно, относится к отцу нормально. С Джоли Захара отлично ладит и часто появляется с ней на публике. Например, была на премьере фильма «Дамбо» вместе с Анджелиной, сёстрами и братом. Анджелина Джоли появилась на публике c детьми и в «платье невесты»

Фото: instagram.com/_celebrityskids_

Шайло Нувель Джоли-Питт Родилась 27 мая 2006 года в Намбии, первый биологический ребёнок Джоли и Питта. Поскольку тогда очень многие хотели увидеть дочку Брэда и Анджелины, пара продала первый снимок Шайло за рекордные 10 миллионов долларов (по другим сведениям – за 4,1 и 3,5 миллиона долларов) двум журналам. Большая часть денег была отдана на благотворительность. Малышка стала самым молодым человеком, чья восковая фигурка была представлена в Музее восковых фигур Мадам Тюссо, тогда девочке было два месяца.

Фото: instagram.com/infia_showbiz

Примерно с трёх лет Шайло перестала носить женскую одежду, предпочитая одеваться так же, как и её старшие братья. Также девочка отказалась прокалывать уши. В девять лет Шайло попросила называть её Джоном, а ещё сказала, что задумывается о смене пола. Родители не стали перечить дочке, но попросили не торопиться. Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта мечтает сменить пол

Фото: instagram.com/shiloh_jolie_fan

Насколько известно, Шайло Нувель больше всех остальных детей любит своего отца и считает его крутым. Она не раз просила разрешить ей переехать к Брэду, но пока что не получилось. Кроме того, Шайло внешне очень похожа на Питта, а из-за мужской одежды и короткой стрижки сходство усиливается ещё больше.

Фото: instagram.com/angiejoliepitt

С матерью у девочки тоже хорошие отношения, хотя, вероятно, она предпочла бы чаще видеться с отцом. Ещё 13-летняя Шайло отлично ладит со своей сестрой Захарой, в компании которой часто гуляет.

Фото: instagram.com/zaharajp

Вивьен Маршелин и Нокс Леон Джоли-Питт Родились 12 июля 2008 года во Франции. Тоже биологические дети Анджелины и Брэда. Как и в случае с первым биологическим ребёнком, их фотографии были проданы за большие деньги, а именно – 14 миллионов долларов. Все вырученные средства были переданы в фонд Джоли-Питт. Брэд Питт провёл Рождество вместе с четырьмя детьми. Старшие не пришли

Фото: instagram.com/bradpitt_._

Про 11-летнего Нокса известно мало. Обычно на публике он появляется в компании своих матери и сестёр. Про свою семью как-то раз сказал: «Мы ненормальные и всегда такими будем». Позже ребёнка процитировала Джоли. Ещё один запоминающийся случай – Нокс нарисовал Анджелину в образе её персонажа Малефисенты. Кстати, мальчик, насколько известно, часто проводит время с отцом, который высказывал желание самостоятельно воспитывать сына.

Фото: instagram.com/thepinkyprincesspoet

11-летняя Вивьен уже успела выделится тем же, что и её родная сестра – предпочитает избегать женских нарядов. Девочка пока что не настолько серьёзна, как Шайло, но отдаёт предпочтение гендерно-нейтральной одежде. С другой стороны, в последнее время у неё в гардеробе попадалась девичьи наряды.

Фото: instagram.com/thepinkyprincesspoet

Вивьен с заметным отрывом опережает своих братьев и сестёр по экранному времени. Девочка появлялась в фильмах «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Мировая война Z», «Малефисента» и озвучивала одну из панд-тройняшек в «Кунг-фу панда 3».

Фото: instagram.com/shilohjoliepittstyle

А ещё у младшей из сестёр Джоли-Питт есть милое увлечение – любовь к одеялам. Анджелина рассказывала, что у дочери накопилось уже более 30 одеял, с которыми она путешествует и ходит в гости. Также Вивьен много внимания уделяет спорту: играет в футбол, проявляет интерес к катанию на скейтборде, занимается различными единоборствами.