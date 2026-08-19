Белорусские ученые разработали методы ИИ для оптимизации работы электротранспорта

В Объединенном институте проблем информатики разработали методы искусственного интеллекта для оптимизации работы электротранспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Созданный алгоритм в реальном времени обрабатывает десятки параметров – от пассажиропотока и пробок до погоды и времени суток. Система самостоятельно формирует оптимальные маршруты, распределяет транспорт по линиям и определяет наиболее удачные места для установки зарядных станций. В основе технологии природные механизмы: эволюционные модели, а также алгоритмы, имитирующие поведение пчелиного роя и муравьиных колоний.

Михаил Ковалев, главный научный сотрудник лаборатории математической кибернетики Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси: В мире сейчас направление важное, интересное. Ученые этим занимаются. Особенно для электробусов это важно, потому что они должны заряжаться периодически, а станции – они не на каждой конечной станции есть. На данном этапе мы продолжаем научное исследование, то есть фундаментальное научное исследование. Публикуем статьи в открытой печати, за рубежом публикуемся.

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Александр Тузиков, заведующий лабораторией математической кибернетики Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Для туберкулеза у нас тоже получено несколько очень интересных соединений. И они показали эффективность против некоторых мишеней туберкулеза и вполне могут оказаться кандидатами в новые лекарства.

Также ученые синтезируют уникальные молекулы, не встречающиеся в природе. Цель – разработать эффективные препараты для борьбы с онкологическими заболеваниями, бактериями и вирусами.