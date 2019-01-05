«Как у неё горят глаза»: в соцсетях обсуждают молодо выглядящую 76-летнюю Сузану Виейру

Новости Бразилии. Молодой выглядящая 76-летняя бразильская актриса Сузана Виейра стала предметом обсуждения в соцсетях.

Фото: instagram.com/susanavieiraoficial

В детстве бразильянка получила хорошее образование и планировала стать балериной. Однако по ходу взросления планы Сузаны поменялась, и она пошла в кино. Женщина снялась в многочисленных сериалах и стала широко популярна. Русскоязычным зрителям актриса хорошо знакома благодаря фильмам "Воздушные замки" и "Жестокий ангел".

Фото: instagram.com/susanavieiraoficial

Сейчас Виейра уже реже участвует в съёмках, но за её жизнью в Instagram продолжают наблюдать более 2,7 миллиона подписчиков. Многие из них считают, что в свои 76 лет актриса выглядит просто потрясающе. Впрочем, несколько скептиков тоже нашлось. «Её природная красота просто затмевает всех находящихся рядом женщин», «Возможно, дело в золотых руках пластического хирурга»,

Фото: instagram.com/susanavieiraoficial

«Посмотрите, как у неё горят глаза! Мне бы так выглядеть в 76!», «День, когда я встретил тебя, стал самым захватывающим в моей жизни. Ты была в толпе среди людей, но я не мог подойти и сказать, что восхищаюсь тобой. Однако я заметил твоё внимание к людям и был счастлив»,

Фото: instagram.com/susanavieiraoficial

«Великолепна», «Какая же Вы восхитительная. Сложно поверить, что такая женщина действительно может существовать. Вы исключительны и уникальны».

Фото: instagram.com/susanavieiraoficial